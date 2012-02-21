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【图文】最敬业"婆婆"柏寒去世 生前精湛演技深受好评

2012-02-21 17:05 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

被网友称为最敬业的“婆婆”、著名演员柏寒因病去世 (配图：中国企业家网)

【中国企业家网】被誉为“荧屏母亲专业户”的著名演员柏寒老师因病医治无效于2月19日去世，享年56岁。按照其生前遗愿，遗体捐献给医疗事业并不再举行告别仪式。近年来，柏寒以妈妈、婆婆形象活跃荧屏，尤其是在电视剧《媳妇的美好时代》中把婆婆曹心梅演得入木三分，深入人心。

讣告原文如下：

著名演员柏寒女士因病医治无效于2012年2月19曰21时57分逝世，享年56岁。

按照其生前遗愿，遗体捐献给医疗事业并不再举行告别仪式。

感谢各位朋友，各界人士对柏寒女士多年来的关心和关爱。谨此讣告。

                                                       韩青

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