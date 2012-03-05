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图文：刘翔因备战缺席政协大会 称将以佳绩献礼“两会”

2012-03-05 15:38来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】一年一度的全国“两会”正在召开，来自各界的精英代表会聚北京，共议民生。在体育界代表委员中，奥运冠军刘翔发短信称正在欧洲备战训练，“非常遗憾”缺席政协大会，并会“以优异成绩向两会献礼”。刘翔的再次...[详细]

据中新社报道，昨天（4日）上午，全国政协十一届五次会议体育组小组讨论会在北京会议中心举行。（资料图）
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据中新社报道，昨天（4日）上午，全国政协十一届五次会议体育组小组讨论会在北京会议中心举行。（资料图）

  • 据中新社报道，昨天（4日）上午，全国政协十一届五次会议体育组小组讨论会在北京会议中心举行。（资料图）
  • 在讨论政协常委会工作报告前，全国政协教科文卫体委员会副主任、前国家体育总局副局长胡家燕，向参会的委员们宣读了刘翔此前发给她的手机短信。（资料图）
  • “我因参加3月9日土耳其世界室内田径锦标赛，现正在欧洲备战训练，非常遗憾缺席全国政协十一届五次会议，少了一次与体育组全体委员参政议政的机会。”——刘翔在短信中的内容。 （资料图）
  • “虽然我身在国外，但心系政协，我将认真专注备战训练，以优异成绩向两会献礼，请代表我向全体委员问好，感谢他们一直以来对我的关心、帮助和支持。”——刘翔在短信中的内容。（资料图）
  • 对于刘翔因参赛缺席政协大会，体育组的委员们大多表示理解。（资料图）
  • 胡家燕认为，刘翔是认真履职的，每年尽很大努力来参加政协会议，有重要比赛请假情有可原。（资料图）
  • 刘翔的委员身份一直备受关注，对于他这次献礼式的道歉，民众的态度不一。（资料图）
  • 复旦大学历史学系教授钱文忠在微博中称，“刘翔是好运动员，可是，政协委员恐怕更多意味着责任吧，总不能老被当成某种荣誉或者奖励吧？”（资料图）
  • 资深评论员江锡钰称，人大代表政协委员的荣誉和责任之比，应该是一比九的关系，而且只有履职尽责，人民才会给代表委员以真正的荣誉。歌唱得好，舞跳得好，可以从观众中获得荣誉，但不一定能从选民中界别人士中获得荣誉，这是两码事。何况两会更需要向人民“献礼”，刘翔的“佳绩”未必是最好的献礼 （资料图）

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