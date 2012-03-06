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组图：带您走进全国政协委员们的用餐厅

2012-03-06 12:13来源：华语广播网作者：中国企业家网

3月4日上午，记者来到政协民族、宗教界别驻地北京友谊宾馆，带您实地观察全国政协委员们伙食情况。为了让民族、宗教界别委员们可以放心用餐，北京友谊宾馆设置了三类餐厅：一号餐厅、二号餐厅（清真）、三号餐厅（素食）。据餐厅服务...[详细]

清真餐厅厨师正在为委员们准备面食（图片来源：华语广播网）
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清真餐厅厨师正在为委员们准备面食（图片来源：华语广播网）

  • 清真餐厅厨师正在为委员们准备面食（图片来源：华语广播网）
  • 政协委员正在素食餐厅内用餐（图片来源：华语广播网）
  • 政协委员正在素食餐厅内用餐（图片来源：华语广播网）
  • 餐厅为委员们准备的涮肉火锅（图片来源：华语广播网）
  • 特色佳肴莲藕炖羊排（图片来源：华语广播网）
  • 清真餐厅为委员们准备了各式各样的特色菜（图片来源：华语广播网）
  • 餐厅为委员们准备的粗粮（图片来源：华语广播网）
  • 清真餐厅饭后甜点（图片来源：华语广播网）
  • 特意准备了无糖酸奶（图片来源：华语广播网）
  • 餐厅为委员们准备的苏州风味小菜（图片来源：华语广播网）

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