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【图文】人物特写：商界大腕献言“两会”

2012-03-07 13:20来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】随着今年“两会”拉开帷幕，代表委员的提案备受各界瞩目。在全国人大代表和政协委员中，包括数量可观的企业掌门人。他们中许多身价过亿，常年位居富豪榜前列。这些商界大腕们将提出各自领域有关的意见建议...[详细]

全国人大代表、哇哈哈总裁宗庆后 《2012胡润富豪榜》内地榜首，也是榜上唯一一名大陆富豪，资产105亿美元。 宗庆后本次共带有11份提案赴京，关注内容涉及经济发展、税费制度、投资环境、医疗、房地产及教育等问题。
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全国人大代表、哇哈哈总裁宗庆后 《2012胡润富豪榜》内地榜首，也是榜上唯一一名大陆富豪，资产105亿美元。 宗庆后本次共带有11份提案赴京，关注内容涉及经济发展、税费制度、投资环境、医疗、房地产及教育等问题。

  • 全国人大代表、哇哈哈总裁宗庆后 《2012胡润富豪榜》内地榜首，也是榜上唯一一名大陆富豪，资产105亿美元。 宗庆后本次共带有11份提案赴京，关注内容涉及经济发展、税费制度、投资环境、医疗、房地产及教育等问题。
  • 全国政协委员、苏宁电器董事长张近东 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第8位，资产50亿美元。今年两会期间，张近东再次建言，尽快恢复五一“黄金周”，增加5月2日3日为法定休假日。他认为，增加法定的节假日不仅可以有效的拉动内需促进经济发展，也能丰富百姓生活。
  • 全国政协常委、万达集团董事长王健林 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第10位，资产46亿美元。今年两会上提案建议：国家有关部门及时调整目前的信贷政策，对购买首套房和首次改善住房的群众，重新恢复房贷利率七折优惠。
  • 全国政协委员、恒大集团董事局主席许家印 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第7位，资产51亿美元。在政协第十一届全国委员会第五次会议上，许家印正式提交了一份关于中国足球改革的提案。
  • 全国政协经济委员会副主任、新希望集团董事长刘永好 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第14位，资产35亿美元。本届“两会”上他将提交的八个提案，提案涉及食品安全、三农问题等多个方面。
  • 全国人大代表、复星集团董事长郭广昌 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第19位，资产28亿美元。他建议：将广告媒体业作为普通服务业一致对待，在全行业取消对3%的文化事业费的征收。此外，他还认为，应在行业内开展试点，对就业贡献、税收贡献较大，具备较强行业创新能力和领导力的企业进行文化事业费的减征、免征或返还，扶持一批重点企业做大做强。
  • 全国人大代表雨、润控股集团董事局主席祝义材 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第24位，资产25亿美元 祝义材今年的提案内容是：支持实体经济 夯实经济基础
  • 李书福：强制实施车内空气质量标准 全国政协委员、吉利集团董事长李书福 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第33位，资产19亿美元。李书福建议，尽快将《乘用车内空气质量评价指南》转变为国家强制标准。李书福呼吁，由国家环保部、质检总局牵头建立权威检测机构，定期对新车空气质量进行抽检后公开发布。
  • 全国政协委员、玖龙纸业有限公司董事长张茵 《福布斯2011中国内地富豪榜》排名第45位，资产16亿美元。从2008年的“为富人减税”，到2010的“放宽二胎政策”，再到2011年的“不要歧视富二代”，张茵的声音多次引发“围观”。今年，张茵的提案低调了很多，她解释说，“我的出发点都是替国家着想”。
  • 全国政协委员、新东方教育集团有限公司董事长俞敏洪《福布斯2011中国内地富豪榜》中资产10亿美元。3月5日，俞敏洪说，这两年教育机构增加得非常快，尤其是面对中小学生和大学生发展的培训机构，但其中一大部分是纯粹为了赚钱，这些机构将会逐渐被理性的家长淘汰，目前已经有一批培训机构陷入困境。

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