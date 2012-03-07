【中国企业家网】随着今年“两会”拉开帷幕，代表委员的提案备受各界瞩目。在全国人大代表和政协委员中，包括数量可观的企业掌门人。他们中许多身价过亿，常年位居富豪榜前列。这些商界大腕们将提出各自领域有关的意见建议...[详细]

【中国企业家网】随着今年“两会”拉开帷幕，代表委员的提案备受各界瞩目。在全国人大代表和政协委员中，包括数量可观的企业掌门人。他们中许多身价过亿，常年位居富豪榜前列。这些商界大腕们将提出各自领域有关的意见建议，履行其职责参政议政，共议民生。 [收起]

全国人大代表、哇哈哈总裁宗庆后 《2012胡润富豪榜》内地榜首，也是榜上唯一一名大陆富豪，资产105亿美元。 宗庆后本次共带有11份提案赴京，关注内容涉及经济发展、税费制度、投资环境、医疗、房地产及教育等问题。