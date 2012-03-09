昨日，又一年“3·8”妇女节到了。人类中有一半是美丽的女性，而这一半中又有几位在自古属于男性的岗位上不畏艰险，勇于同人类刚强的“另一半”竞争。这就是女性领导人。在当今国际政坛，绽放着刚柔并济的“女人花”，她们叱咤...[详细]

昨日，又一年“3·8”妇女节到了。人类中有一半是美丽的女性，而这一半中又有几位在自古属于男性的岗位上不畏艰险，勇于同人类刚强的“另一半”竞争。这就是女性领导人。在当今国际政坛，绽放着刚柔并济的“女人花”，她们叱咤风云，影响着世界。[收起]

泰国总理英拉·西瓦那 2011年5月前，泰国总理英拉没有任何政治经验。82天后，英拉成为泰国首位女总理。权威民意调查显示，泰国民众给总理英拉及她领导的内阁打了高分。