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全球政坛女人花：叱咤风云 刚柔并济(图)

2012-03-09 11:59来源：新京报作者：中国企业家网

昨日，又一年“3·8”妇女节到了。人类中有一半是美丽的女性，而这一半中又有几位在自古属于男性的岗位上不畏艰险，勇于同人类刚强的“另一半”竞争。这就是女性领导人。在当今国际政坛，绽放着刚柔并济的“女人花”，她们叱咤...[详细]

泰国总理英拉·西瓦那 2011年5月前，泰国总理英拉没有任何政治经验。82天后，英拉成为泰国首位女总理。权威民意调查显示，泰国民众给总理英拉及她领导的内阁打了高分。
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泰国总理英拉·西瓦那 2011年5月前，泰国总理英拉没有任何政治经验。82天后，英拉成为泰国首位女总理。权威民意调查显示，泰国民众给总理英拉及她领导的内阁打了高分。

  • 泰国总理英拉·西瓦那 2011年5月前，泰国总理英拉没有任何政治经验。82天后，英拉成为泰国首位女总理。权威民意调查显示，泰国民众给总理英拉及她领导的内阁打了高分。
  • 德国总理安格拉·默克尔 出生在东德的默克尔在两德统一后迅速“崛起”，一举成为德国历史上的第一位女总理。自从担任总理以来，默克尔多次登上《福布斯》年度“全球百大女强人”榜首。
  • 巴西总统迪尔玛·罗塞夫 2011年1月1日，巴西新总统迪尔玛·罗塞夫正式就职，成为巴西历史上首位女总统。她当过游击队员；她成为巴西前总统卢拉的爱将，而后平步青云。
  • 美国国务卿希拉里·克林顿 从第一夫人到参议院议员，从总统候选人到国务卿；希拉里·克林顿似乎从来没有远离过政治中心。2008年，希拉里执掌白宫的计划失败，最后出任国务卿。
  • 阿根廷总统克里斯蒂娜 2007年，克里斯蒂娜成为阿根廷历史上首位民选女总统。曾有分析称，克里斯蒂娜是靠着丈夫才能当选。但去年，克里斯蒂娜连任成功。
  • 澳大利亚总理吉拉德 2010年，澳大利亚“撒切尔夫人”吉拉德“逼宫”陆克文，取而代之成为总理。吉拉德改变了人们以往对女政治家的印象。她被评为“澳大利亚最性感女人”。

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