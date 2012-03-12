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【组图】李娜首次战胜郑洁 强势晋级女单16强

2012-03-12 11:24作者：中国企业家网

北京时间3月12日凌晨，总奖金额为5,536,664美元的WTA强制参赛的顶级巡回赛巴黎银行公开赛展开了单打第三轮的争夺，在一场万众瞩目的中国德比战中，赛会8号种子李娜充分展示出了自己亚洲一姐的实力，她仅用了1小时16分钟就以6...[详细]

这是李娜职业生涯中首次击败郑洁，赛后李娜承认德比战总是很难打，因为彼此之间太过熟悉。（图片来源：搜狐体育）
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这是李娜职业生涯中首次击败郑洁，赛后李娜承认德比战总是很难打，因为彼此之间太过熟悉。（图片来源：搜狐体育）

  • 这是李娜职业生涯中首次击败郑洁，赛后李娜承认德比战总是很难打，因为彼此之间太过熟悉。（图片来源：搜狐体育）
  • 首次战胜郑洁让李娜显得非常开心，她表示：“我们上一次交手还是六年前，你知道六年时间能改变很多事情，能首次战胜她我感到很开心。”图为比赛精彩瞬间。（图片来源：搜狐体育）
  • 李娜和郑洁此前曾交手4次，获胜的全部是郑洁，但双方最近一次的交手距今也已经有了六年。 图为比赛精彩瞬间。（图片来源：搜狐体育）
  • 李娜赛后表示：“与来自同一个国家的选手比赛总是很艰难，因为我们彼此之间太熟悉了，我们作为国家队的队友经常一起训练和旅行。” 图为比赛精彩瞬间。（图片来源：搜狐体育）
  • 在2004年至2006年间，郑洁保持着四战李娜全胜的纪录。 图为比赛精彩瞬间。（图片来源：搜狐体育）
  • 在两人各自创造的2个破发机会上，李娜百分之百成功破发，而郑洁仅破掉一局，最后只好以3：6输掉这场持续了76分钟的比赛。图为比赛精彩瞬间。（图片来源：搜狐体育）

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