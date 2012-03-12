【组图】李娜首次战胜郑洁 强势晋级女单16强 2012-03-12 11:24 作者：中国企业家网

北京时间3月12日凌晨，总奖金额为5,536,664美元的WTA强制参赛的顶级巡回赛巴黎银行公开赛展开了单打第三轮的争夺，在一场万众瞩目的中国德比战中，赛会8号种子李娜充分展示出了自己亚洲一姐的实力，她仅用了1小时16分钟就以6...[详细]

北京时间3月12日凌晨，总奖金额为5,536,664美元的WTA强制参赛的顶级巡回赛巴黎银行公开赛展开了单打第三轮的争夺，在一场万众瞩目的中国德比战中，赛会8号种子李娜充分展示出了自己亚洲一姐的实力，她仅用了1小时16分钟就以6-1/6-3横扫了郑洁，强势晋级16强。[收起]

这是李娜职业生涯中首次击败郑洁，赛后李娜承认德比战总是很难打，因为彼此之间太过熟悉。（图片来源：搜狐体育）