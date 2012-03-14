【图文】聚焦“两会”那些明星代表委员们

“两会”上那些明星代表委员们（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】每年“两会”，明星代表委员们就像一道风景线，成为媒体追逐的焦点。今年两会，明星委员、代表们又在关注什么呢？一起来回顾下“两会”上各位明星委员的百态。

刘翔（资料图）

刘翔就缺席政协会议发信息致歉

据中广网3月4日消息， 我国跨栏名将刘翔因备战世界田径世锦赛而缺席政协大会。在全国政协体育组讨论工作报告前，全国政协教科文卫体委员会副主任、前国家体育总局副局长胡家燕，向参会的委员们宣读了刘翔此前发给她的手机短信。

刘翔在信息中写到，尊敬的胡家燕书记：我因参加3月9日土耳其世界田径室内锦标赛现正在欧洲备战训练，非常遗憾缺席全国政协十一届五次会议，少了一次与体育组委员参政议政的机会。虽然我身在国外但心系政协。我将认真专注备战训练以优异成绩向两会献礼！请代我向体育组全体人员问好！感谢他们一直以来对我的关心、帮助与支持！