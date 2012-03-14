【图文】聚焦“两会”那些明星代表委员们

“两会”上那些明星代表委员们（配图：中国企业家网）
【中国企业家网】每年“两会”，明星代表委员们就像一道风景线，成为媒体追逐的焦点。今年两会，明星委员、代表们又在关注什么呢？一起来回顾下“两会”上各位明星委员的百态。
刘翔（资料图）
刘翔就缺席政协会议发信息致歉
据中广网3月4日消息， 我国跨栏名将刘翔因备战世界田径世锦赛而缺席政协大会。在全国政协体育组讨论工作报告前，全国政协教科文卫体委员会副主任、前国家体育总局副局长胡家燕，向参会的委员们宣读了刘翔此前发给她的手机短信。
刘翔在信息中写到，尊敬的胡家燕书记：我因参加3月9日土耳其世界田径室内锦标赛现正在欧洲备战训练，非常遗憾缺席全国政协十一届五次会议，少了一次与体育组委员参政议政的机会。虽然我身在国外但心系政协。我将认真专注备战训练以优异成绩向两会献礼！请代我向体育组全体人员问好！感谢他们一直以来对我的关心、帮助与支持！
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|