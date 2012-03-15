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十一届全国人大五次会议闭幕 灿烂笑容绽放两会

2012-03-15 17:01 来源：中国青年网 评论(0)T|T

14日10时，十一届全国人大五次会议胜利闭幕。80后女代表刘蕾和解放军代表团一同步出会场，她是赫哲族唯一的全国人大代表。中国青年网记者 刘洪侠摄。

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