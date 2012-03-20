【组图】油价破八 创历史新高 网友调侃高油价 2012-03-20 12:40 来源： 中国企业家网 作者：中国企业家网

不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏...[详细]

不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏入“8时代”。[收起]

不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏入“8时代”。