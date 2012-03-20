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【组图】油价破八 创历史新高 网友调侃高油价

2012-03-20 12:40来源：中国企业家网作者：中国企业家网

不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏...[详细]

不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏入“8时代”。
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不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏入“8时代”。

  • 不出意外的，昨天（3月19日）晚间，国家发改委准点发布了年内第二次涨价通知。反应到下游零售市场，全国汽、柴油价格分别提高了0.44元/升和0.51元/升。意味着，继品质较高的97号汽油之后，上海、北京和四川等地的93号汽油已全面踏入“8时代”。
  • 有媒体以北京为例统计，93号汽油从‘6时代’攀到‘7时代’用了540天，从‘7时代’攀上‘8时代’用了454天，整整缩短了100天。”
  • 不少业内专家认为，中国已走上了高油价的‘快速发展时代。
  • 发改委有关负责人表示，此次油价调整幅度本应达到700元每吨，但政府控制了油价上调幅度，并且延后了上调时间。
  • 经济学家叶檀分析道，油价上涨之后，企业的日子会很难过，原材料的成本会上升，间接传导的压力还是比较大的。并且预测到，“未来不排除国内油价会进一步往上调。”
  • 人民日报发表文章解释油价上涨原因称，我国成品油价格之所以要与国际市场同步上涨，重要原因是随着我国原油对外依存度的不断提高，保障国内石油稳定供应的压力日益加大。
  • 段子一： 全国人民再次喜迎油价上涨，表示油价在可以接受的范围。市民老张今天一早就赶往加油站加油，说起这次油价上涨，老张笑呵呵的说：“挺好的，也就多出几十块钱，还是很便宜的，不行就少开两天，既锻炼身体，又保护环境”。看来这次油价上调并未给百姓带来困扰。好，来看下一条...
  • 段子二： 油价上调是为了让我们好好节约，房价上涨是为了让我们好好工作，肉价上涨是为了让我们好好减肥，蔬菜上涨是为了让我们低碳生活，墓地上涨是为了让我们好好活着，工资不涨是为了我们努力奋斗。为了让我们过上幸福、高尚的生活，国家真是用心良苦，感谢政府，感谢国家，感谢党!
  • 赶着在涨价前加油的车队。（来源于网络）
  • 昨晚，北京崇文门加油站外，大量汽车排队等候加油。（来源于《新京报》）

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