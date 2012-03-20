首页 > 图片报道

【组图】盘点全球最富十人

2012-03-20 15:53作者：中国企业家网

由于墨西哥美洲电信公司股价缩水，比起一年前，卡洛斯·斯利姆·埃卢的净资产蒸发了50亿美元。尽管如此，这并没有妨碍他第三度蝉联福布斯富豪榜排名冠军。...[详细]

卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族 身家(截至2012年3月，下同)：690亿美元 年龄：72国籍：墨西哥 财富来源：墨西哥电信，白手起家
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网
微评(0)

卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族 身家(截至2012年3月，下同)：690亿美元 年龄：72国籍：墨西哥 财富来源：墨西哥电信，白手起家

  • 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族 身家(截至2012年3月，下同)：690亿美元 年龄：72国籍：墨西哥 财富来源：墨西哥电信，白手起家
  • 比尔·盖茨 身家：610亿美元 年龄：56国籍：美国 财富来源：微软，白手起家
  • 沃伦·巴菲特 身家：440亿美元 年龄：81国籍：美国 财富来源：伯克希尔哈撒韦，白手起家
  • 伯纳德·阿诺特 身家：410亿美元 年龄：63国籍：法国 财富来源：LVM H
  • 阿曼西奥·奥尔特加 身家：375亿美元 年龄：75国籍：西班牙 财富来源：Zara，白手起家
  • 拉里·埃里森 身家：360亿美元 年龄：67国籍：美国 财富来源：甲骨文，创业
  • 埃克·巴蒂斯塔 身家：300亿美元 年龄：55国籍：巴西 财富来源：矿业、石油，创业
  • 斯蒂芬·佩尔森 身家：260亿美元 年龄：64国籍：瑞典 财富来源：H&M
  • 卡尔·阿尔巴切特 身家：254亿美元 年龄：92国籍：德国 财富来源：Aldi，创业
  • 李嘉诚 身家：255亿美元 年龄：83国籍：中国香港 财富来源：多元化经营，创业

相关图集推荐

(0)所发表观点仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点网友微评论

用户名： 快速登录