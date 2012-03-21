当地时间12时02分（北京时间21日2时02分）墨西哥南部格雷罗州20日发生里氏7.6级地震，首都墨西哥城震感明显。 另据中新网报道，震区当地官员消息称，目前已收到500座房屋受损的报告。在临近的瓦哈卡州有5人受伤，其中1人伤势严重...[详细]

当地时间12时02分（北京时间21日2时02分）墨西哥南部格雷罗州20日发生里氏7.6级地震，首都墨西哥城震感明显。 另据中新网报道，震区当地官员消息称，目前已收到500座房屋受损的报告。在临近的瓦哈卡州有5人受伤，其中1人伤势严重。不少身在墨西哥的网友通过微博对墨西哥地震的现场进行微博直播。 [收起]

据了解，这是1985年以来墨西哥遭遇的震级最大的地震，1985年的8.1级地震造成墨西哥城数千人丧生。