首页 > 图片报道

【组图】墨西哥发生7.6级地震 网友直播现场情况

2012-03-21 11:47来源：中国企业家网作者：中国企业家网

当地时间12时02分（北京时间21日2时02分）墨西哥南部格雷罗州20日发生里氏7.6级地震，首都墨西哥城震感明显。 另据中新网报道，震区当地官员消息称，目前已收到500座房屋受损的报告。在临近的瓦哈卡州有5人受伤，其中1人伤势严重...[详细]

据了解，这是1985年以来墨西哥遭遇的震级最大的地震，1985年的8.1级地震造成墨西哥城数千人丧生。
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网
微评(0)

据了解，这是1985年以来墨西哥遭遇的震级最大的地震，1985年的8.1级地震造成墨西哥城数千人丧生。

  • 据了解，这是1985年以来墨西哥遭遇的震级最大的地震，1985年的8.1级地震造成墨西哥城数千人丧生。
  • 墨西哥总统卡尔德隆此前通过推特账号表示，目前尚未收到地震造成严重损失报告。墨西哥首都墨西哥城市长埃伯拉德也表示，从他乘坐直升机的视察情况来看，墨西哥城的建筑物没有明显可见的损坏。
  • 网友“莫千欢”：在墨西哥首都墨西哥城 工人们在检查被地震毁坏的铁轨。
  • 中兴通讯墨西哥大客户经理 郭和烨“墨西哥地震三小时后，虽然3G网络超慢，但是一切恢复正常。。。Carso里的员工当时都跑出来了。。。 太恐怖了！在墨十多年第二次经历这么大的地震！第一次是98年。。。”
  • 网友“伍琛尧”： CARSO底层的玻璃破了。
  • 网友“田子龙Edison”： 一场非常强烈的地震,从18楼俯视……2012来了？
  • 网友“莫千欢”街上的投币电话瞬间火爆起来了
  • 网友“莫千欢”：据《千年报》Milenio报道，震中格雷罗州的埃卡特佩克市报告有四所学校因地震受损，市长承诺将尽快重建以保证学生安全。
  • 地上还有是很多残垣断壁。
  • 网友“莫千欢”：据《千年报》Milenio报道，震中格雷罗州的埃卡特佩克市报告有四所学校因地震受损，市长承诺将尽快重建以保证学生安全。
  • 网友“莫千欢”墨城Av. Las Culturas的一座立交桥震塌了，砸了一辆小公交车，没有人员伤亡。
  • 网友“走猫步的鱼想要飞”：地震之后，办公室无大碍，但是整栋楼歪了很多。
  • 人群聚集在广场上
  • 人群聚集在广场上，看上去秩序还不错
  • 人们的脸上写满了惊恐
  • 人群聚集在广场上，看上去秩序还不错
  • 墨西哥地区余震分布图（来源于网络）

相关图集推荐

(0)所发表观点仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点网友微评论

用户名： 快速登录