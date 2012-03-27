虽说清明节只有三天小长假，但是正值春暖花开、百花争艳的季节，不少网友谋划着将清明和年假等拼接起来去好好享受春天一把。 微博上更是有全国各地的网友已经精心准备好各地的旅游攻略，小编为大家整理一下，以供参考。 ...[详细]

虽说清明节只有三天小长假，但是正值春暖花开、百花争艳的季节，不少网友谋划着将清明和年假等拼接起来去好好享受春天一把。 微博上更是有全国各地的网友已经精心准备好各地的旅游攻略，小编为大家整理一下，以供参考。 [收起]

网友“欣欣旅游”：每年的三四月，是北京赏花的最佳季节。春天浓妆艳抹而来，桃花、杏花、郁金香陆续盛放，用赏花拉开今年外出的美好序幕吧！北京赏花攻略，送给准备的踏青的童鞋