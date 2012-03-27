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【组图】清明长假攻略大全 盘点旅游好去处

2012-03-27 12:18来源：中国企业家网作者：中国企业家网

虽说清明节只有三天小长假，但是正值春暖花开、百花争艳的季节，不少网友谋划着将清明和年假等拼接起来去好好享受春天一把。 微博上更是有全国各地的网友已经精心准备好各地的旅游攻略，小编为大家整理一下，以供参考。 ...[详细]

网友“欣欣旅游”：每年的三四月，是北京赏花的最佳季节。春天浓妆艳抹而来，桃花、杏花、郁金香陆续盛放，用赏花拉开今年外出的美好序幕吧！北京赏花攻略，送给准备的踏青的童鞋
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网友“欣欣旅游”：每年的三四月，是北京赏花的最佳季节。春天浓妆艳抹而来，桃花、杏花、郁金香陆续盛放，用赏花拉开今年外出的美好序幕吧！北京赏花攻略，送给准备的踏青的童鞋

  • 网友“欣欣旅游”：每年的三四月，是北京赏花的最佳季节。春天浓妆艳抹而来，桃花、杏花、郁金香陆续盛放，用赏花拉开今年外出的美好序幕吧！北京赏花攻略，送给准备的踏青的童鞋
  • 网友“网途旅游官网” ：寻觅北京的春天芳踪 七大踏青目的地推荐：1.海淀： 鹫峰数百株梅花迎春2.海淀：玉渊潭赏樱之旅3.密云：踏青去雾灵山郊游4.延庆：新庄堡万亩杏花林5.房山：另类十渡 烧烤踏青6.怀柔： 板栗花飘香的响水湖7.平谷： 娇艳桃花盛开在平谷
  • 网友“爱上昌平”：龙脉温泉每年春季的“桃花浴节”由来已久，古人称之“一日桃花浴，三生无炎凉”。脱下厚厚的棉衣，在这里过个春天，摘草 莓、泡温泉、踏青、自然风景区……让我们疯玩起来吧；
  • 网友“街旁”：【京都民宿】京都是日本最具古韵味道的城市、也是欣赏樱花最好的观景点之一。
  • 来京都看樱花一定不能错过住传统民宿，湿漉漉的院间小路，特别的榻榻米，古色古香的房屋结构，修身养性的温泉还有地道的怀石料理， 都在讲述着古老的城市文化，让你体会真正日本传统生活，也会让你的京都之旅不虚此行。
  • 网友“日本玩乐攻略fun”： 日本静冈县河津町的河津樱花已經盛开。在约4千米长的河津川河堤两岸有约800株河津樱花。盛开時将河堤两岸渲染成深粉色，是著名的旅游景点。河津町的河津樱花往年均为2月上旬开花，今年受低温少雨影响，到3月中旬才开放迎接春天的到来。近期如果有去静冈的話，很推薦去走走看看哦。
  • 近期如果有去静冈的話，很推薦去走走看看哦。
  • 谁说赏花只能下江南？陕西十大赏花地——1．汉中（油菜花）；2．汉阴（油菜花）；3．西乡（樱桃花）；4．青龙寺（樱花）；5．西安交大（樱花）；6．桃溪堡村（桃花）；7．佛坪（茱萸）；8．兴庆宫（郁金香）；9．户县（紫荆花）；10．户县阿姑泉村（牡丹）。@路趣网 推荐
  • 说起油菜花，很多人可能只知道婺源，殊不知，中国有十大赏油菜花重地呢？ 他们分别是陕西 • 汉中、江苏 • 兴化 、 湖北 • 荆门、云南 • 罗平、重庆 • 潼南、青海 • 门源、浙江 • 瑞安、 上海 • 奉贤、 江西 • 婺源、贵州 • 贵定（由网友“创意赏”分享）

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