【中国企业家网】据新华社消息，3月27日13时30分左右，地处武汉市江夏区文化路的绿源生物制药厂发生爆炸事故，造成2人死亡，26人受伤，其中2人重伤。目前伤者已全部被送往医院救治。 截止到今天（28日）凌晨，整个救援工作结束。 ...[详细]

【中国企业家网】据新华社消息，3月27日13时30分左右，地处武汉市江夏区文化路的绿源生物制药厂发生爆炸事故，造成2人死亡，26人受伤，其中2人重伤。目前伤者已全部被送往医院救治。 截止到今天（28日）凌晨，整个救援工作结束。 [收起]

据湖北省消防总队介绍，发生爆炸是由于这家生物制品厂一反应釜压力过大。爆炸发生时一栋三层楼的车间部分坍塌。目前武汉市已成立专项调查小组，事故原因还在调查中。（配图：中国企业家网）