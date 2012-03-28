首页 > 图片报道

【组图】武汉一制药厂爆炸致2人死亡 事故原因还在调查

2012-03-28 12:05来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】据新华社消息，3月27日13时30分左右，地处武汉市江夏区文化路的绿源生物制药厂发生爆炸事故，造成2人死亡，26人受伤，其中2人重伤。目前伤者已全部被送往医院救治。 截止到今天（28日）凌晨，整个救援工作结束。 ...[详细]

据湖北省消防总队介绍，发生爆炸是由于这家生物制品厂一反应釜压力过大。爆炸发生时一栋三层楼的车间部分坍塌。目前武汉市已成立专项调查小组，事故原因还在调查中。（配图：中国企业家网）
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网
微评(0)

据湖北省消防总队介绍，发生爆炸是由于这家生物制品厂一反应釜压力过大。爆炸发生时一栋三层楼的车间部分坍塌。目前武汉市已成立专项调查小组，事故原因还在调查中。（配图：中国企业家网）

  • 据湖北省消防总队介绍，发生爆炸是由于这家生物制品厂一反应釜压力过大。爆炸发生时一栋三层楼的车间部分坍塌。目前武汉市已成立专项调查小组，事故原因还在调查中。（配图：中国企业家网）
  • 图为爆炸现场（图片：新华网）
  • 抢救中（图片：新华网）
  • 图为爆炸现场（图片：新华网）
  • 图为爆炸现场（图片：新华网）
  • 图为爆炸导致部分厂房垮塌。（资料图）
  • 图为爆炸导致部分厂房垮塌。（资料图）
  • 图为救援人员在爆炸现场寻找生还者。（资料图）
  • 爆炸现场图（资料图）
  • 图为医务人员运送伤员前往医院救治。（资料图）
  • 图为被爆炸损毁的厂房。（资料图）
  • 爆炸点二楼存放的原料。（资料图）

相关图集推荐

(0)所发表观点仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点网友微评论

用户名： 快速登录