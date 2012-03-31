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【组图】昨夜星辰昨夜土 北京被称“满城尽带黄金土”

2012-03-31 12:10来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】昨夜，全国多地下了小雨，与之形成鲜明对比的是北京经历了一场“下土”过程。今天早上，车上、路上、阳台上全都堆积了一层厚厚的沙子，网友笑称京城这是“满城尽是黄金土”。 ...[详细]

昨夜，北京市环境监测中心数据显示，不少区县可吸入颗粒物(PM10)的小时浓度飙升，最严重的海淀甚至达1000微克/立方米。图为车主在堆满沙子的车身上写下“北京下土了”。
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昨夜，北京市环境监测中心数据显示，不少区县可吸入颗粒物(PM10)的小时浓度飙升，最严重的海淀甚至达1000微克/立方米。图为车主在堆满沙子的车身上写下“北京下土了”。

  • 昨夜，北京市环境监测中心数据显示，不少区县可吸入颗粒物(PM10)的小时浓度飙升，最严重的海淀甚至达1000微克/立方米。图为车主在堆满沙子的车身上写下“北京下土了”。
  • 据了解，当24小时的PM10均值超过500微克/立方米时，就属于“重度污染”。但气象和环保部门尚未发出和沙尘暴或重污染有关的预警信号
  • 网友"CCTVXF高璇"：一夜之间，阳台就快变成沙漠了
  • 网友“牛舌那点事儿”：#北京沙尘暴#最佳主题曲正在评选中！！！游鸿明《下沙》正式入围“天空啊下着沙 也在笑我太傻 你就别再追寻 看不清的脚印 天空啊下着沙 也在为我牵挂 把爱葬在沙里 还有你的消息 你走了 就走了 不要想起 风走了 沙走了 不要想起”
  • 女星佟丽娅发微博称，北京下土了，并发一张自己的图片。图片显示，身穿的皮衣已经蒙了厚厚的一层土，上面还可以写上佟丽娅的小名“丫丫”。
  • 天气预报主持人宋英杰在自己的微博上发的照片
  • 网友“全球HOT排行榜”：左：澳洲起飞。右：国内降落。同一架飞机、同一个座位、同一个窗口、同一个相机，放在一起，还是很震撼的。
  • 薛蛮子的微博。薛蛮子在微博上称“窗外玉兰盛开，竹林掩映，真同情今天在被沙尘肆虐的北京童鞋们”
  • 网友“清风赫本”：悲催的花粉季节，车露天停了会儿就变这个样子。。。
  • 南方周末拍摄的关于北京全城被风沙侵袭的场景
  • 有网友在自己的车上写上“小土”二字。
  • 网友“西西_cc”：北京沙尘暴，看看今早车上的黄土！
  • 网友“行者好摄”：北京昨夜下沙，厚厚的一层
  • 网友“营养师顾中一”：这一夜蒙尘。他的自行车
  • 网友“童炀”：傍晚，空气中弥漫着浓厚的乡土气息。走在路上500米，本着黑头发黄皮肤的祖训，基本变成了一个连衣服都黄色的人。我靠，这是我们赖以生存的北京，首都北京。还让人活不？到现在还满嘴土味。看来以后会横生出若干新的职业---XXX牌防毒面具，XXX牌呼吸器。
  • 网友“超儿JasonChaos”：难怪了，原来昨天是碰上沙尘暴啦。刚从星美出来就感觉吃了一嘴沙子，一路上都是沙土地味道。感觉北京好久都没闹沙尘暴啦
  • 来源于网友“羊村老村长”的微博

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