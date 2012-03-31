【中国企业家网】昨夜，全国多地下了小雨，与之形成鲜明对比的是北京经历了一场“下土”过程。今天早上，车上、路上、阳台上全都堆积了一层厚厚的沙子，网友笑称京城这是“满城尽是黄金土”。 ...[详细]

【中国企业家网】昨夜，全国多地下了小雨，与之形成鲜明对比的是北京经历了一场“下土”过程。今天早上，车上、路上、阳台上全都堆积了一层厚厚的沙子，网友笑称京城这是“满城尽是黄金土”。 [收起]

昨夜，北京市环境监测中心数据显示，不少区县可吸入颗粒物(PM10)的小时浓度飙升，最严重的海淀甚至达1000微克/立方米。图为车主在堆满沙子的车身上写下“北京下土了”。