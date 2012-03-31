微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒...[详细]

微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒和热捧，相关当事人于是顺其自然地成了当红炸子鸡，变身为全民娱乐新一季代言人。在喧嚣的网络时代，人总有绽放的权利。不用害怕寂寞会被绞杀，也千万别指望你的寂寞谁都看得懂。[收起]

微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒和热捧，相关当事人于是顺其自然地成了当红炸子鸡，变身为全民娱乐新一季代言人。