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【组图】“废话诗”背后：12年前旧作为何意外走红

2012-03-31 14:51来源：中国企业家网作者：中国企业家网

微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒...[详细]

微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒和热捧，相关当事人于是顺其自然地成了当红炸子鸡，变身为全民娱乐新一季代言人。
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微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒和热捧，相关当事人于是顺其自然地成了当红炸子鸡，变身为全民娱乐新一季代言人。

  • 微博的神奇之一，在于这个平台高铁般的“造星”速度。只要受众高兴，从草根民众到非主流作家、专家等各种“家”，都可以一夜成名，哪怕红得莫名其妙、红得稀里糊涂。譬如：一段陈年往事或一篇蒙尘旧作，在重见天日后，突然遭到爆炒和热捧，相关当事人于是顺其自然地成了当红炸子鸡，变身为全民娱乐新一季代言人。
  • 对跟风者来说，他们并不需要什么理由去解释自己的行为。又或许，仅仅是为了恶搞，只图开心一笑。
  • 比如“膜拜”凤姐。
  • 比如给“犀利哥”冠以“最IN潮人”的高帽。
  • 比如诗人乌青和他的“废话诗”。《对白云的赞美》，这篇12年前的作品被网友转发到微博后意外走红，转发者过万，模仿者众多，废话风格的“乌青体”由此诞生。
  • 乌青，原名郑功宇，男，1978年10月1日生，玉环楚门人，被称为先锋诗人、小说家，也有人称他为“废话第一诗人”。
  • 据《今日玉环》报道，中学时代的乌青看过何小竹、杨黎的诗，彼时，80年代的第三代诗歌运动早已过去。1999年，乌青在成都见到了自己的两位偶像，相谈甚欢。
  • 2001年，乌青与杨黎、何小竹和韩东等人创办“橡皮”文学网。2004年5月，由于难以为继，“橡皮”网宣布关闭。3个月后，乌青建立了遗传自“橡皮网”基因的“果皮网”。
  • 2007年4月，乌青宣布将彻底关闭“果皮网”。此后，他建立“果皮电影村”，以影评、原创视频等内容为主，誓将“无聊”文化传播到底。
  • 据《成都晚报》报道，乌青称从没指望自己的“废话诗”被大众理解和接受。他的好友、成都诗人何小竹则说，公众不认可是缘于“无知”。
  • 只是，这世界本有太多未解之谜，凡夫俗子谁又能做到“全知”呢？在严肃和随性之间，“诗”的概念被不同的人群予以不同的定义，取或舍罢了。在喧嚣的网络时代，别指望你的寂寞谁都看得懂，但也不用害怕寂寞会遭绞杀。人，总有绽放的权利。
  • 惟一的疑问是：“高晓松”体红了4天，“废话”体能红多久？

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