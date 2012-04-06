首页 > 图片报道

【组图】盘点2012福布斯中国慈善榜前十 许家印荣登榜首

2012-04-06 11:45来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】近日，福布斯中文网公布了2012年中国慈善榜。其中恒大地产集团董事局主席许家印、珠江投资董事局主席朱孟依、大连万达集团董事长王健林分别以3.9亿元、3亿元、2.3亿元的现金捐款总额名列三甲。以下为2...[详细]

恒大地产集团董事局主席许家印 2011年现金捐赠总额38,790 （万元） “感恩是永恒的关爱，慈善是永恒的事业。多年来，社会给予恒大和我本人很多很多。只要能力允许，承担更多的社会责任，竭尽所能去帮助能帮助的人，是我时时刻刻放在心里的大事。” 许家印曾表示。
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网
微评(0)

恒大地产集团董事局主席许家印 2011年现金捐赠总额38,790 （万元） “感恩是永恒的关爱，慈善是永恒的事业。多年来，社会给予恒大和我本人很多很多。只要能力允许，承担更多的社会责任，竭尽所能去帮助能帮助的人，是我时时刻刻放在心里的大事。” 许家印曾表示。

  • 恒大地产集团董事局主席许家印 2011年现金捐赠总额38,790 （万元） “感恩是永恒的关爱，慈善是永恒的事业。多年来，社会给予恒大和我本人很多很多。只要能力允许，承担更多的社会责任，竭尽所能去帮助能帮助的人，是我时时刻刻放在心里的大事。” 许家印曾表示。
  • 珠江投资董事局主席朱孟依 2011年现金捐赠总额30,000 （万元） 在朱氏家族中，以朱孟依的事业最大，最为出名。乐善好施、富甲一方的朱孟依三兄弟却异常低调，几乎从不在公众场合露面，甚至有传言称，曾有报纸因刊登朱孟依的照片而被其要求退订广告。正因为此，在房地产界呼风唤雨的朱孟依，被业内戏称为“朱老农”、“沉默的富翁”。
  • 大连万达集团董事长王健林 2011年现金捐赠总额23,166 （万元） “我的梦想是做中国最大的慈善家。”为人低调的王健林曾坦言：将来要把自己财富的绝大部分，90%-95%都捐给社会。 “我不会像比尔•盖茨一样‘裸捐’，因为中国和美国的文化不一样，会给子女留一部分财富，但肯定是很小一部分，绝大部分财富都要捐给社会。”
  • 世纪金源集团董事局主席黄如论 2011年现金捐赠总额21,780（万元） “一定要有钱”、“帮助那些曾经帮助过我的人”、“帮助那些需要帮助的人”，黄如论说，儿时的经历对其性格有直接的影响，“对于我来说，金钱只是符号，赚再多也没有意义，现在，我需要做更多有益于社会和谐的事”。
  • 康美药业创始人马兴田家族 2011年现金捐赠总额16,240 （万元） 仅仅14年的时间，马兴田、许冬瑾夫妻当年的夫妻店已然成长为一家市值297亿元的上市公司康美药业。上市之后，马兴田并未停止扩张的步伐，他的中药帝国蓝图也正一步步打开。
  • 雅居乐地产控股有限公司董事局主席，创始人之一陈卓林 2011年现金捐赠总额15,254（万元） 在房地产行业上的巨大成功,使得“雅居乐”开始寻找自己新的坐标。在陈卓林等董事局成员的积极推动和身体力行下,雅居乐地产一直积极推动及参与各类社会公益事务,致力于履行良好企业公民的责任。
  • 日照钢铁集团董事长杜双华 2011年现金捐赠总额11,509 （万元） 他极少在媒体上露面，在外界看来是一个极富爱心的神秘富豪。汶川大地震，他以日照钢铁的名义捐出一亿元，成为目前山东数额最大的捐款者。
  • 安踏总裁丁世忠 2011年现金捐赠总额11,325 （万元） 在当今商界算当之无愧的“少壮派”，丁世忠家族一向热衷于慈善事业。除了以实际行动来支持外，还从制度层面积极探索。今年全国“两会”期间，作为十一届全国人大代表的丁世忠提交了三个提案，其中一个即《关于应尽快出台慈善法推动我国慈善事业民间化、职业化的议案》，从慈善公益方面发出呼吁。
  • 正荣集团董事局主席、总裁欧宗荣 2011年现金捐赠总额11,120 （万元） 作为一位生于农村、长于农村，有着强烈社会责任心的企业家，欧宗荣一直想为改变这种现状做点事情。他说，“贫困不应是人生路上的绊脚石，当你有能力为他们清除障碍时，你的人生也会多一片坦途。”因此，当他有能力回报社会以后，他把最大的爱心奉献给了教育事业。
  • 福建达利集团董事长许世辉 2011年现金捐赠总额11,040 （万元） 作为福建省人大代表的许世辉先生不忘社会对企业的支持，积极参加到各项慈善事业和公益事业。

相关图集推荐

(0)所发表观点仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点网友微评论

用户名： 快速登录