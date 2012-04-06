【中国企业家网】近日，福布斯中文网公布了2012年中国慈善榜。其中恒大地产集团董事局主席许家印、珠江投资董事局主席朱孟依、大连万达集团董事长王健林分别以3.9亿元、3亿元、2.3亿元的现金捐款总额名列三甲。以下为2...[详细]

【中国企业家网】近日，福布斯中文网公布了2012年中国慈善榜。其中恒大地产集团董事局主席许家印、珠江投资董事局主席朱孟依、大连万达集团董事长王健林分别以3.9亿元、3亿元、2.3亿元的现金捐款总额名列三甲。以下为2012福布斯中国慈善榜排名前十：[收起]

恒大地产集团董事局主席许家印 2011年现金捐赠总额38,790 （万元） “感恩是永恒的关爱，慈善是永恒的事业。多年来，社会给予恒大和我本人很多很多。只要能力允许，承担更多的社会责任，竭尽所能去帮助能帮助的人，是我时时刻刻放在心里的大事。” 许家印曾表示。