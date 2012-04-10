【组图】外媒评选2011全球最佳CEO 马化腾上榜

【中国企业家网】据《华尔街日报》报道，美国专业财经杂志《巴伦周刊》近日评选出“2011年度排名前30位的全球最佳CEO”。此次公布的榜单，沃伦·巴菲特稳坐榜单的头把交椅。其中，中国仅有腾讯总裁马化腾上榜。
据《巴伦周刊》介绍，最佳CEO的标准是“能够关照所有‘利益攸关者’，包括客户、员工和投资者。”其他评选条件是，要求CEO任职时间必须至少达到三年，而公司市值至少达到50亿美元。
评选以星巴克(Starbucks)的CEO舒尔茨(Schultz)为例，点评道“在一个不以善待员工闻名的行业，他却给兼职员工都提供了健康保险和退休金账户。”而且在过去一年星巴克股价上涨达50%，也让股东们大赚了一笔。
以下是《巴伦周刊》的评选结果以及点评：
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