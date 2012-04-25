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【组图】第二届北京国际电影节群星闪耀

2012-04-25 11:40来源：中国企业家网作者：中国企业家网

4月24日，第二届北京国际电影节中外电影合作论坛在电影博物馆举行。

冯小刚、范冰冰。 (图片来源：电影网)
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冯小刚、范冰冰。 (图片来源：电影网)

  • 冯小刚、范冰冰。 (图片来源：电影网)
  • 章子怡、刘德华。 (图片来源：电影网)
  • 姚晨、王学圻。 (图片来源：电影网)
  • 章子怡。 (图片来源：电影网)
  • 周冬雨。 (图片来源：电影网)
  • 闫妮。 (图片来源：电影网)
  • 吴奇隆、张静初。 (图片来源：电影网)
  • 郭富城。 (图片来源：电影网)
  • 刘亦菲、邓超。 (图片来源：电影网)
  • 翁虹。 (图片来源：电影网)
  • 林志颖。 (图片来源：电影网)
  • 张歆艺。 (图片来源：电影网)
  • 江一燕。 (图片来源：电影网)
  • 导演詹姆斯·卡梅隆。 (图片来源：电影网)
  • 韩三平。 (图片来源：电影网)
  • 徐克。 (图片来源：电影网)
  • 袁咏琳、韩延、Angelababy。 (图片来源：电影网)
  • Angelababy。 (图片来源：电影网)
  • 梁家辉、郭富城。 (图片来源：电影网)
  • 李治廷、梁家辉、郭富城。 (图片来源：电影网)
  • 杰瑞米·雷纳。 (图片来源：电影网)
  • 范冰冰。 (图片来源：电影网)
  • 邓文迪。 (图片来源：电影网)
  • 王力宏、范冰冰。 (图片来源：电影网)
  • 黄奕。 (图片来源：电影网)
  • 李雪健、王学圻。 (图片来源：电影网)
  • 卡梅隆与韩三平。 (图片来源：电影网)

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