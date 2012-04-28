【中国企业家网】据环球网报道，美国《人物》周刊评选出2012世界最美的10位美人，其中包括歌后碧昂斯，影后查理兹·塞隆等多位影视歌明星。 [详细]

【中国企业家网】据环球网报道，美国《人物》周刊评选出2012世界最美的10位美人，其中包括歌后碧昂斯，影后查理兹·塞隆等多位影视歌明星。 [收起]

索菲娅·维加拉 这位有着标志性大嘴和性感身材的哥伦比亚美女一如既往地展现着开朗自信的阳光气质，丰满的上围和纤细的腰肢更让人难以移开视线。