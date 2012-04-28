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【组图】盘点2012世界十大美女

2012-04-28 10:32来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】据环球网报道，美国《人物》周刊评选出2012世界最美的10位美人，其中包括歌后碧昂斯，影后查理兹·塞隆等多位影视歌明星。 [详细]

索菲娅·维加拉 这位有着标志性大嘴和性感身材的哥伦比亚美女一如既往地展现着开朗自信的阳光气质，丰满的上围和纤细的腰肢更让人难以移开视线。
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索菲娅·维加拉 这位有着标志性大嘴和性感身材的哥伦比亚美女一如既往地展现着开朗自信的阳光气质，丰满的上围和纤细的腰肢更让人难以移开视线。

  • 索菲娅·维加拉 这位有着标志性大嘴和性感身材的哥伦比亚美女一如既往地展现着开朗自信的阳光气质，丰满的上围和纤细的腰肢更让人难以移开视线。
  • 宝拉·巴顿 美国好莱坞女演员，曾出演《时空线索》、《全民情圣》等多部影片。最近因为《碟中谍4》的热映，宝拉·巴顿着实火了一把。剧中她从BMW跑车钻出，那性感的长腿和魅力的面孔让一众宅男喷鼻血。
  • 宝拉·巴顿 美国好莱坞女演员，曾出演《时空线索》、《全民情圣》等多部影片。最近因为《碟中谍4》的热映，宝拉·巴顿着实火了一把。剧中她从BMW跑车钻出，那性感的长腿和魅力的面孔让一众宅男喷鼻血。
  • 查理兹·塞隆，好莱坞新一代的美艳女王，青春靓丽，美艳不可方物，即便在美女云集的好莱坞，也无人能遮盖塞隆的光芒，有评论认为她身上具有老一代好莱坞性感女神的魅力。塞隆已习惯了做人们心中的性感女郎，不过她强调：“大家所谓的‘性感’这种气质并不是我矫揉造作地表演出来的，而是天然流露出来的，它应当是最自然的。”
  • 凯特·米德尔顿 2011年4月29日，威廉王子和凯特·米德尔顿大婚，这是英国30年来最隆重的喜事。凯特·米德尔顿也成为万众瞩目的灰姑娘。
  • 克里斯提娜·汉卓克斯 克里斯提娜·汉卓克斯 就是美剧《广告狂人》(Mad Man)中那个难缠的狐狸精Jona，她撩人的红发、丰满的身材曲线、性感内衣穿着给观众留下了深刻印象，被誉为“新一代性感女神”。
  • 莉莉·柯林斯（Lily Jane Collins）是一名英国演员，其父是英国歌星菲尔·柯林斯（Phil Collins），她凭借和奥斯卡影后桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）合作出演电影《弱点》而为广大影迷熟知。
  • 玛德琳·斯托 “美丽女人！”大部分第一眼见到玛德琳·斯托的人部会这么想，她虽然不算年轻了，但自身的美丽的确吸引着很多人的目光。不仅长得漂亮，更具有魅力十足的体型，大大的眼睛、精巧的鼻子、微翘的嘴唇都给人们一种美的诱惑，非常符合男性口味的美人，
  • 米兰达·兰伯特 27岁的女歌手米兰达·兰伯特（Miranda Lambert）则成为第46届美国乡村音乐学院奖（the Academy of Country Music Awards）颁奖典礼当晚的最大赢家，夺得包括年度最佳女歌手在内的4项大奖。
  • 米歇尔·威廉姆斯 美国演员，曾获得美国金球奖最佳女主角，（《与梦露的一周》）奥斯卡金像奖最佳女主角二次提名，曾被《观察家》杂志称其为“当今30岁以下女星中最有才华的一位。”

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