第一名：台塑集团王永庆
王永庆
在《蒙代尔》中国500富豪榜上，台湾共有7人上榜，台塑集团创始人王永庆排在第二，他的个人资产多达430亿人民币，但他生活相当简单。他在台塑顶楼开辟了一个菜园，母亲去世前，他吃的都是自己种的菜。台湾人喝咖啡时喜欢加入奶精球，每次王永庆总要用小勺舀一些咖啡将装奶精球的容器洗一洗，再倒回咖啡杯中，一点都不浪费。生活上，他极崇尚节俭：用的肥皂剩下一小片，还要粘在整块上继续使用；每天做健身毛巾操，一条毛巾用了27年。王永庆同时也是一个很低调的人，从来不接受个人采访。在他眼里，一个人只要努力工作就可以了，不需要把个人的经历告诉大家。在这个纷乱的时代，他坚守着自己的行为方式，坚守着一个传统的产业。
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