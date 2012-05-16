随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才。[详细]

随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才。[收起]

各大公司都在培养更多能够坐进把角办公室的女性人才。随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司“正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才”。未来可能成为CEO的这十位女性是：