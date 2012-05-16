首页 > 图片报道

【组图】最具CEO潜质的10大女性高管

2012-05-16 13:10来源：华尔街日报中文网作者：中国企业家网

随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才。[详细]

各大公司都在培养更多能够坐进把角办公室的女性人才。随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司“正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才”。未来可能成为CEO的这十位女性是：
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网
微评(0)

各大公司都在培养更多能够坐进把角办公室的女性人才。随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司“正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才”。未来可能成为CEO的这十位女性是：

  • 各大公司都在培养更多能够坐进把角办公室的女性人才。随着高资历女性越来越多，以及投资者要求董事会促使企业管理团队多元化压力的加剧，各家公司“正在聘用越来越多可能成为CEO的高潜力女性人才”。未来可能成为CEO的这十位女性是：
  • 莎琳-贝格丽(Charlene Begley)，45岁，通用电气公司业务部门总裁兼首席信息长及高级副总裁。成为CEO的理由：贝格丽所领导的85亿美元的全球业务部门的收入约占通用电气2011年总收入的6%。她说，我对自己经营一家公司的能力有绝对的信心。
  • 盖尔-布德罗(Gail Boudreaux)，51岁，联合健康保险集团高级副总裁兼UnitedHealthcare部首席执行长。成为CEO的理由：布德罗掌管着这家美国顶级健康保险集团最赚钱的部门。
  • 罗莎琳德-布鲁尔(Rosalind Brewer)，49岁，沃尔玛山姆会员店总裁。成为CEO的理由：布鲁尔是首位领导沃尔玛主要部门的女性。Diversified Search咨询公司高管猎头服务主管维罗妮卡-J-比金斯(Veronica J. Biggins)说，她“拥有管理一家复杂的财富1000强公司的深厚资历”。
  • 朱莉安娜-查格(Juliana Chugg)，44岁，通用磨坊公司高级副总裁兼Meals部门总裁。成为CEO的理由：查格在通用磨坊开始担任管理职务时仅31岁，后来因扭转其20亿美元的Pillsbury部门的颓势而备受赞誉。
  • 维吉尼亚-德罗索斯(Virginia Drosos，人称吉娜(Gina))，49岁，宝洁下属集团总裁。成为CEO的理由：德罗索斯认为自己重振部分经典品牌的工作展示了她领导一家公司的实力。例如去年她对受欢迎的美容品牌玉兰油重新定位，用沐浴液等新产品扩大该品牌产品线，促使其销售额从1992年的3亿美元增至约25亿美元。
  • 简-菲尔兹(Jan Fields)，56岁，麦当劳美国区总裁。成为CEO的理由：她管理着麦当劳在美国的1.4万个门店，菲尔兹称这些门店是麦当劳的“灵魂”。她的好友、金宝汤首席执行长莫里森说，她天生就是领袖，她能激励任何人。她想做CEO吗?菲尔兹回答说，她“从来都不是专注于下一个职位的那种人”。
  • 米歇尔-加斯(Michelle Gass)，44岁，星巴克欧洲、中东及非洲区总裁。成为CEO的理由：星巴克的一些标志性特色，比如标志性的绿色麦穗，都出自加斯的手笔。她还带头开创了一个忠实客户计划以及一个速溶咖啡产品线。
  • 梅兰妮-海丽(Melanie Healey)，51岁，宝洁北美集团总裁。成为CEO的理由：一位猎头说，海丽可能会成为这家消费品巨头的下一位掌门人。她目前管理的业务在宝洁截至6月30日财年的826亿美元收入中占41%。这位猎头说，以她目前的职务，她还能再掌管一项大的业务。
  • 玛丽莎-梅耶尔(Marissa Mayer)，36岁，谷歌产品管理副总裁。成为CEO的理由：梅耶尔帮助设计了谷歌第一个搜索界面，监管其扩展至100种语言，并帮助网站添加了近100种新功能和产品。一位猎头说，她是“有名的变革式女性高管”。
  • 安妮-斯维尼(Anne Sweeney)，54岁，迪士尼媒体网络联合主席、华特-迪士尼公司旗下迪士尼-ABC电视集团总裁。成为CEO的理由：在迪士尼媒体网络，斯维尼还负责管理ESPN频道、Hyperion Publishing及其他业务。她是很多董事会都在考虑的CEO人选，包括迪士尼公司。

相关图集推荐

(0)所发表观点仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点网友微评论

用户名： 快速登录