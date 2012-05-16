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【组图】继“杜甫很忙”后，包大人也很忙

2012-05-16 17:58来源：中国企业家网作者：中国企业家网

继“杜甫很忙”后，江湖人称“包黑炭”的包拯包大人躺着也中枪了。很早以前，网上有个段子：“包大人，为什么你额头上有个月亮啊？ 因为白天不懂爷的黑……”后来，关于包大人的恶搞版本像雨后春笋一样暴增，让人哭笑不得、泪流满...[详细]

网友原创段子举例 @两色风景嘎：金銮殿早朝。宋仁宗威严扫视群臣，大怒：“包拯怎么不在？！”“回万岁，包拯不就在这儿吗？”八贤王指着不知所措的包拯道。“哦，看他头像是黑的，还以为他不在。”
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网友原创段子举例 @两色风景嘎：金銮殿早朝。宋仁宗威严扫视群臣，大怒：“包拯怎么不在？！”“回万岁，包拯不就在这儿吗？”八贤王指着不知所措的包拯道。“哦，看他头像是黑的，还以为他不在。”

  • 网友原创段子举例 @两色风景嘎：金銮殿早朝。宋仁宗威严扫视群臣，大怒：“包拯怎么不在？！”“回万岁，包拯不就在这儿吗？”八贤王指着不知所措的包拯道。“哦，看他头像是黑的，还以为他不在。”
  • @yutourr：展昭给马汉讲自己的英勇故事：＂那天我探逍遥楼，获得重要情报，却误中机关，身受重伤。我强提一口真气，支撑到开封府，突然眼前一黑。＂马汉关切的问：＂你昏倒了？＂展昭：＂不，是包大人出来了。
  • @在下展某：展昭追上刺客几招将其擒服，乃赶回开封府。公孙策见展昭便说：“展护卫，你中了调虎离山之啊！方才你前去追捕刺客，埋伏在屋顶的另一名刺客马上杀入了包大人的房间！”展昭心下一惊：“包大人没事吧？！”公孙策看了看天上乌云遮月，说：“幸好包大人急中生智把衣服全脱了，刺客以为他不在就离开了。”
  • @蝈guo小窝-小卤蛋：一日展昭披刀回开封府，一时兴起哼起“蚂蚁牙黑，蚂蚁牙黑”，忽觉一道戾光从背后射来，一回头只见一轮明月高挂天空。展昭心想，明明前面还是阳光高照，怎一下子已经到了黑夜？他定定神，等看到所为何物时，心下一惊，只见包拯一路怒气飘走。公孙策从边闪出，拍拍展昭肩膀，贼笑道：“展大人记性怎如此之差，难道不知道在开封府要把黑的说成白的嘛！”
  • @you茜：“展昭你快看！后院闹鬼了，月亮在我房门前晃来晃去的！”“ 哦，公孙策你今天是不是把眼镜忘公堂上了，包大人正在你屋门口等你呢。”
  • @依雪-妮子：一日正午、包大人来找展昭处理公务、他按了一下门铃、便正立在门口等待、展昭从卧室出来透过猫眼往外瞧了一眼、惊呼道：“呀！天怎么黑了！”
  • @叛逆乖乖小虫帽：0年代机场，包大人要座灰机去北京，被要求检查身份证：“喂喂喂，你的身份照上咋没人影呢？别以为拍个月亮就拿来糊弄我啊？”包拯一惊，随后不好意思地说：“不，不好意思，我那是黑白照片！就我长这样，那个，额～你懂的啊！”
  • @麦兜兜虍戨：包拯年少时常挑灯夜读，因屏幕过亮，遂设置成“夜间模式”，久之，面黑，难复原，世称“包黑炭”。
  • 展昭对喊冤百姓说：“你们放心，包大人是打着灯笼都找不到的好官！”包拯听后怒曰：“展护卫，本官有那么黑吗？”
  • @钟晶：还记得4月29日清晨，早上起来浑身冒虚汗，眼前一片漆黑，坐了20分钟才清醒，现在想想或许当时是包大人驾到，哎呀，他大老远的来看我，真是有失远迎[汗]，会不会他老人家怒了？
  • @显尧：因为到处是黑暗，只好自己头顶月亮，去照亮人间，怎么能不忙？
  • @不夜城国旅：金銮殿早朝。宋仁宗威严扫视群臣，大怒：“包拯怎么不在？！”“回万岁，包拯不就在这儿吗？”八贤王指着不知所措的包拯道。“哦，看他头像是黑的，还以为他不在。
  • @大庆leaderdou：包公对熊猫说：你就知足吧！我能拍张黑白照就行了…
  • @全球酒店用品：别再折腾了，现在要是有包大一样的清官都没有了。
  • @我们喜欢说冷笑话：展昭你快看！后院闹鬼了，月亮在我房门前晃来晃去的！”“ 哦，公孙策你今天是不是把眼镜忘公堂上了，包大人正在你屋门口等你呢。”
  • @AL-飞：网友问：包大人，为什么你的额头上要有个月亮啊？包大人说：因为白天不懂爷的黑！

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