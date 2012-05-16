继“杜甫很忙”后，江湖人称“包黑炭”的包拯包大人躺着也中枪了。很早以前，网上有个段子：“包大人，为什么你额头上有个月亮啊？ 因为白天不懂爷的黑……”后来，关于包大人的恶搞版本像雨后春笋一样暴增，让人哭笑不得、泪流满...[详细]

继“杜甫很忙”后，江湖人称“包黑炭”的包拯包大人躺着也中枪了。很早以前，网上有个段子：“包大人，为什么你额头上有个月亮啊？ 因为白天不懂爷的黑……”后来，关于包大人的恶搞版本像雨后春笋一样暴增，让人哭笑不得、泪流满面！几乎所有的焦点，都集中在包拯的黑上。[收起]

网友原创段子举例 @两色风景嘎：金銮殿早朝。宋仁宗威严扫视群臣，大怒：“包拯怎么不在？！”“回万岁，包拯不就在这儿吗？”八贤王指着不知所措的包拯道。“哦，看他头像是黑的，还以为他不在。”