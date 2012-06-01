【中国企业家网】童心没有年轮，它属于每个热爱生活的人；童心让我们远离浮华，坦坦荡荡。在这个充满童趣的六一儿童节里，看着大佬们昔日童颜照，追忆旧时光，对天下所有的儿童说句：节日快乐！...[详细]

【中国企业家网】童心没有年轮，它属于每个热爱生活的人；童心让我们远离浮华，坦坦荡荡。在这个充满童趣的六一儿童节里，看着大佬们昔日童颜照，追忆旧时光，对天下所有的儿童说句：节日快乐！[收起]

让我们一起看一看大佬们的童年照片（配图：中国企业家网）