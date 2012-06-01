首页 > 图片报道

【组图】恋恋旧时光 看大佬们秀童年照

2012-06-01 17:09来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】童心没有年轮，它属于每个热爱生活的人；童心让我们远离浮华，坦坦荡荡。在这个充满童趣的六一儿童节里，看着大佬们昔日童颜照，追忆旧时光，对天下所有的儿童说句：节日快乐！...[详细]

让我们一起看一看大佬们的童年照片（配图：中国企业家网）
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网
微评(0)

让我们一起看一看大佬们的童年照片（配图：中国企业家网）

  • 让我们一起看一看大佬们的童年照片（配图：中国企业家网）
  • 李嘉诚有着辛酸童年史，当过泡茶扫地的小学徒，之后开始香港人称之为"行街仔"的推销生涯。（图片来源网络）
  • 童年时的李彦宏曾迷过戏曲，好过集邮，给班上的女同学传过纸条，为此惹出一场“桃色风波”，饱受老师和家长的“批斗”。那时候，没有多少人认为李彦宏是一块学习的料。（图片来源网络）
  • 生于海南、深圳长大的马化腾，童年与少年时期最大的兴趣就是与漫天的星星交流。（图片来源网络）
  • 比尔•盖茨从小就精力过人，极爱思考，一迷上某事便能全身心投入，并以以记忆力惊人著称。（图片来源网络）
  • 按照扎克伯格的父亲爱德华的说法，小时候的扎克伯格“意志坚强，冷酷无情”，并从小就对电脑非常着迷，完成了很多自己给自己定下的艰巨任务。（图片来源网络）
  • 巴菲特自小就觉得数字是非常有趣的东西，有着超常的数字记忆能力。（图片来源网络）
  • 李开复：儿童节快乐！（两张我的儿时照片）（图片来源微博）
  • 任志强： 这张是有我还没有妹妹的时候。我还不会走。（图片来源微博）
  • 任志强：忘了是哪年了。好像是个六一，爸爸，妈妈带我们去天安门广场。那时天安门上没有挂像片。小时候妹妹的个子长的比我高。（图片来源微博）
  • 张欣： 我儿童的时候在干什么？（图片来源微博）

相关图集推荐

(0)所发表观点仅代表网友个人观点，不代表《中国企业家》观点网友微评论

用户名： 快速登录