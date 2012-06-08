朝鲜庆祝少年团66周年 学生听金正恩讲话激动落泪

【中国企业家网】据朝中社报道，6月7日，朝鲜劳动党第一书记、朝鲜国防委员会第一委员长金正恩出席庆祝朝鲜少年团成立66周年大会并发表讲话。这是金正恩担任朝鲜最高领导人第二次发表公开讲话。

据相关视频显示，当金正恩戴着红领巾与两名少年团团员一起出现在主席台时，现场所有少年团团员立即起立鼓掌并高呼“万岁”口号。