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【组图】神九航天员名单公布 太空将现中国女航天员身影

2012-06-15 17:12来源：中国企业家网作者：中国企业家网

【中国企业家网】据新华社报道，神舟九号飞船定于6月16日18时37分发射，执行此次载人交会对接任务的组员有中国人民解放军航天员大队男航天员景海鹏、刘旺和女航天员刘洋三人。...[详细]

神舟九号飞船定于6月16日18时37分发射。神九乘组航天员景海鹏、刘旺、刘洋在发射场参加联合演练（6月12日摄）。 新华社记者王建民摄
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神舟九号飞船定于6月16日18时37分发射。神九乘组航天员景海鹏、刘旺、刘洋在发射场参加联合演练（6月12日摄）。 新华社记者王建民摄

  • 神舟九号飞船定于6月16日18时37分发射。神九乘组航天员景海鹏、刘旺、刘洋在发射场参加联合演练（6月12日摄）。 新华社记者王建民摄
  • 刘洋，女，汉族，河南省林州市人，中共党员，学士学位。1978年10月出生，1997年8月入伍，2001年5月入党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，少校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队副大队长，安全飞行1680小时，被评为空军二级飞行员。新华社发（秦宪安 摄）
  • 2010年5月正式成为我国第二批航天员。经过两年多的航天员训练，完成了基础理论、航天环境适应性、航天专业技术、飞行程序与任务模拟训练等8大类几十个科目的训练任务，以优异成绩通过航天员专业技术综合考核。新华社发（秦宪安 摄）
  • 2012年3月，入选神舟九号任务飞行乘组。航天员杨利伟评价刘洋貌似内向实开朗。新华社发（秦宪安 摄）
  • 中国航天员景海鹏。景海鹏，男，汉族，山西省运城市人，中共党员，硕士学位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1987年9月入党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团司令部领航主任，安全飞行1200小时，被评为空军一级飞行员。新华社发（秦宪安 摄）
  • 1998年1月正式成为我国首批航天员。经过多年的航天员训练，完成了基础理论、航天环境适应性、航天专业技术、飞行程序与任务模拟训练等8大类几十个科目的训练任务，以优异成绩通过航天员专业技术综合考核。新华社发（秦宪安 摄）
  • 2005年6月，入选神舟六号载人飞行任务乘组梯队成员。2008年9月，执行神舟七号载人飞行任务，获得圆满成功。2012年3月，入选神舟九号任务飞行乘组。新华社发（秦宪安 摄）
  • 中国航天员刘旺。刘旺，男，汉族，山西省平遥县人，中共党员，硕士学位。1969年3月出生，1988年8月入伍，1988年6月入党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队中队长，安全飞行1000小时，被评为空军二级飞行员。新华社发（秦宪安 摄）
  • 1998年1月正式成为我国首批航天员。经过多年的航天员训练，完成了基础理论、航天环境适应性、航天专业技术、飞行程序与任务模拟训练等8大类几十个科目的训练任务，以优异成绩通过航天员专业技术综合考核。新华社发（秦宪安 摄）
  • 2012年3月，入选神舟九号任务飞行乘组。新华社发（秦宪安 摄）

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