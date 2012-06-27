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揭秘美国互联网CEO的办公桌(组图)

2012-06-27 10:41 来源：网易财经 评论(0)T|T

     据科技博客36氪报道，一种流行的说法是，从一个人的办公桌就可大致了解到主人的性格和心情。行为心理学家唐娜·道森博士表示：人们会不知不觉地以办公桌透露的蛛丝马迹为依据，判断一个人的性格、工作状态，甚至是否适合在某个单位工作。

扎克伯格（facebook)

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