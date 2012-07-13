本世纪最重要十款电子产品：苹果占四席

美国科技博客网站BusinessInsider上周评选出本世纪迄今十款最重要电子产品，iPhone、iPad等四款苹果产品榜上有名。

1、iPhone

iPhone问世以来大获成功，营收占了苹果所有业务的一半，它在世界各地都深受欢迎。iPhone已成为了人们主要的交流、连接甚至娱乐方式。随着iPhone 5上市日期越来越近，我们预计消费者对iPhone的狂热还会持续下去。