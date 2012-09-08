【榜单】全球最具影响力10大企业掌门人

全球最具影响力10大企业掌门人（配图：中国企业家网）

【中国企业家网】近日，《彭博市场杂志》第二届年度全球金融50大最具影响力人物榜单新鲜出炉。主要分为企业掌门人、资金管理人、政治决策者、学者和银行家五个板块。

其中全球企业掌门人最具影响力10大人物中，伯克希尔·哈撒韦公司CEO巴菲特居首，现代汽车董事长郑梦久、苹果公司CEO蒂姆·库克、Facebook创始人马克·扎克伯格等上榜。

此次评选的标准主要是撼动市场、塑造理念和政策的能力，以及对股票价格和交易结构的影响力。