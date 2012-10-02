【榜单】最受赞赏的十大中国公司：百度居首

近日（09月26日），《财富》（中文版）在其官网发布2012最受赞赏的中国公司报告。和去年一样，进入榜前三甲的仍然是百度、阿里巴巴和海尔集团。报告中指出，“中国公司”定义为本地企业占多数股份或者主要管理团队位于中国内地的公司，并从9项标准评选出50家公司荣登“最受赞赏的中国公司”全明星榜。

这9项标准分别是：1. 产品和服务的地位；2. 长期投资价值；3. 公司资产的合理利用；4. 创新能力；5. 管理质量；6. 财务稳健程度；7. 吸引和保留人才的能力；8. 社会责任；9. 全球化经营的有效性。

第一名：百度

行业：互联网、互联网服务

第二名：阿里巴巴

行业：互联网、互联网服务

第三名：海尔

行业：电子、电器