【榜单】福布斯：中国最受瞩目的10对富豪夫妻

全球著名财经类杂志《福布斯》今日在上海举行2012年福布斯中国富豪榜新闻发布会，发布了2012年福布斯中国富豪榜单，在今年上榜的400富豪中，有55名以夫妻的身份共同在榜上占一席之地，比去年少了7对。这55对夫妻的财富总额为3,931.5亿元，占全部富豪财富总额的14.78%。其中，龙湖地产的吴亚军夫妇以390.6亿元成为中国最富有的夫妻。

据福布斯统计，龙湖地产的吴亚军夫妇依然是中国最富有的夫妻，今年，他们的财富达到390.6亿元，比去年增加了13.4亿元，排上上也从去年的第7位上升到今年的第5 位。2012年，龙湖地产以积极的销售策略和稳健的财务状况保持高去化率和高周转率，维持稳定的业务增长。上半年实现合同销售额174.6亿元，达成全年 目标的45%。归属于股东的核心溢利33.5亿元，同比大增72.1%。其公司手持现金创历史新高达到174.7亿元。相比其他开发商，2012年以来龙湖积极拿地，购入建筑面积620.3万平米的25幅地块，斥资166.9亿元。

潘石屹和张欣夫妇也是富豪榜上长盛不衰的夫妻档，今年因为房地产行业的不景气，他们的个人财富略有下降，从去年的210.97亿元减少为今年的166.95亿元，名次也随之下降5位，跌出前20强。这一 年，SOHO中国这对夫妻也积极采取措施应付市场变化，在销售短期内难以景气的背景下，张欣夫妇选择从“开发-销售”转向“开发-自持”，宣布转型后会成为北京上海优质商业物业的最大拥有者，这样的资本故事或者更能打动投资者。

另外，在这份夫妻富豪名单中，还有7对新出现的夫妇面孔，他们分别是何俊明夫妇(四川科创集团，59.9亿元，119名)、张双旺夫妇(内蒙古伊泰煤炭，45.675亿元，203名)、周晓光夫妇(新光控股集 团，41.58亿元，234名)、王春生夫妇(安杰科技，41.265亿元，236名)、郑元豹夫妇(人民电器集团，37.8亿元，267名)、秦英林夫 妇(牧原食品，32.13亿元，349名)和朱崇恽夫妇(深圳玛丝菲尔时装，32.13亿元，349名)。

吴亚军夫妇 No.5

个人财富：390.6亿元财富来源：龙湖地产|房地产财富观察：由于2011年以来国内经济增速下滑，继2010年销售同比增长81.5%后，2011年龙湖地产增速也大幅放缓，龙湖地产2011年销售382.65亿元，同比增长14.8%。没有达到2011年初制定的400亿元目标。不过2012年龙湖地产以积极的销售策略和稳健的财务状况保持高去化率和高周转率，维持稳定的业务增长。上半年实现合同销售额174.6亿元，达成全年目标的45%。归属于股东的核心溢利33.5亿元，同比大增72.1%。其公司手持现金创历史新高达到174.7亿元。9月，龙湖地产配股融资30.9亿港元。相比其他开发商，2012年以来龙湖积极拿地，购入建筑面积620.3万平米的25幅地块，斥资166.9亿元。* 此为该富豪在2012福布斯中国400富豪榜中排名，下同。