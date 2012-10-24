苹果多款重磅新品发布 iPad mini正式亮相

北京时间10月24日凌晨1点，苹果公司在圣何塞的加州剧院召开发布会，推出了五款重磅级产品：13英寸苹果MacBook Pro Retina、新款Mac Mini、全新iMac一体电脑、第四代iPad以及传言已久的iPad mini。
苹果首款7.9英寸平板电脑iPad mini
苹果iPad mini以小巧便携为最大卖点，弥补了苹果公司在产品线上的相对空白。iPad mini整机非常轻薄，机身厚度只有7.2英寸，重量为308克，而7.2毫米的机身也成为了苹果平板电脑的最薄厚度。在最受关注的屏幕方面，苹果iPad mini的表现不太给力，其分辨率仅为768×1024像素，和第一代、第二代iPad为同一水平。由于尺寸缩小的原因，在精细程度上，iPad mini要略高，但比起iPad 3，差距非常明显。
接口方面，iPad mini毫无悬念的使用了最新的Lightning接口，因此在配件、外设方面，和iPhone 5通用。处理器方面，iPad mini采用的是Apple A5双核处理器，而不是最新的A6，这款处理器在iPhone 4S 上使用过，采用45nm制程生产工艺，主频锁定为1GHZ。苹果称新款iPad mini将可以保持10小时的使用时间，和iPad 3大致持平。由于机身变小，该机的电池容量其实并不大，因此苹果在iPad mini上进行的电池续航优化，还是比较令人称道的。据官方称，iPad mini的前置摄像头可以达到720P规格，据我们猜测应该是120万像素级别的前置摄像头。而该机背后的主摄像头为500万像素，配置和前代产品相同。
苹果公布了全新iPad mini拥有16GB、32GB、64GB三个版本，售价分别为329美元、429美元、529美元。此外，发布会上苹果还宣布，Wifi版的全新苹果iPad mini将在11月2日开卖，并且将在全世界34个国家和地区销售，其中包括我国的香港地区。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|