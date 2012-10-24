苹果多款重磅新品发布 iPad mini正式亮相

北京时间10月24日凌晨1点，苹果公司在圣何塞的加州剧院召开发布会，推出了五款重磅级产品：13英寸苹果MacBook Pro Retina、新款Mac Mini、全新iMac一体电脑、第四代iPad以及传言已久的iPad mini。

苹果首款7.9英寸平板电脑iPad mini

苹果iPad mini以小巧便携为最大卖点，弥补了苹果公司在产品线上的相对空白。iPad mini整机非常轻薄，机身厚度只有7.2英寸，重量为308克，而7.2毫米的机身也成为了苹果平板电脑的最薄厚度。在最受关注的屏幕方面，苹果iPad mini的表现不太给力，其分辨率仅为768×1024像素，和第一代、第二代iPad为同一水平。由于尺寸缩小的原因，在精细程度上，iPad mini要略高，但比起iPad 3，差距非常明显。

接口方面，iPad mini毫无悬念的使用了最新的Lightning接口，因此在配件、外设方面，和iPhone 5通用。处理器方面，iPad mini采用的是Apple A5双核处理器，而不是最新的A6，这款处理器在iPhone 4S 上使用过，采用45nm制程生产工艺，主频锁定为1GHZ。苹果称新款iPad mini将可以保持10小时的使用时间，和iPad 3大致持平。由于机身变小，该机的电池容量其实并不大，因此苹果在iPad mini上进行的电池续航优化，还是比较令人称道的。据官方称，iPad mini的前置摄像头可以达到720P规格，据我们猜测应该是120万像素级别的前置摄像头。而该机背后的主摄像头为500万像素，配置和前代产品相同。

苹果公布了全新iPad mini拥有16GB、32GB、64GB三个版本，售价分别为329美元、429美元、529美元。此外，发布会上苹果还宣布，Wifi版的全新苹果iPad mini将在11月2日开卖，并且将在全世界34个国家和地区销售，其中包括我国的香港地区。