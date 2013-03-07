“从前有坐山，山里有座城，城里没有神，住了一群重庆人……”
2012年的风风雨雨，让世界记住了中国这座西南大城。不管在哪，重庆人被问及最多的就是：“这件事你怎么看？”“你的感觉如何？”
我们也怀着同样的好奇，派出了本刊的摄影师，在街头随机采访拍摄，从生活优渥的“海归”，到进城务工的农民，从定居重庆的外国人，到从小在重庆长大的学生妹。他们的三言两语，其实已捧给我们一个具体又真实的重庆，以及她的未来。
对百姓而言，庙堂似乎高远又事不关己，但这些影像中，在他们安身立命的方寸江湖中，在每张平凡面孔下，一叶知秋，我们或能窥见这城市隐隐的脉动。
摄影_邓攀 文_黄小小 编辑_高畅
“我的愿望是赚更多的钱，身体健康，舞越跳越好。”
重庆大礼堂 雷田芳 58岁 朝天门批发市场 商贩
“我的愿望是赚更多的钱，身体健康，舞越跳越好。”
家住渝中区棉花街，两年多来每天到大礼堂跳舞，她觉得大礼堂是整个渝中区跳舞最好的地方。
“这几年重庆路修得太快了，不是老师傅，新路都找不到了。”
七星岗通远门 刘开华 50岁 出租车司机
“这几年重庆路修得太快了，不是老师傅，新路都找不到了。”
开出租车10年了，和另一个搭档轮班跑车，每天工作十小时后都要回到七星岗交车。对于重庆近几年的变化，他感慨城市漂亮了，路况也更复杂了。
“在城里辛苦点没关系，希望新年能回家和全家人团聚。”
朝天门码头 张如全 48岁 农民工
“在城里辛苦点没关系，希望新年能回家和全家人团聚。”
重庆市巴南区南泉镇人，种过地，当过棒棒，目前是某机关单位的合同工，月收入约2000元。有两个儿子，大儿子已经工作，小儿子还在读书。
“我觉得重庆变化非常巨大，从我家望出去，这3年修的超高楼都有5座。”
南坪商圈 Paul David Gaffrey 英国人 41岁 新东方外籍教师
“我觉得重庆变化非常巨大，从我家望出去，这3年修的超高楼都有5座。”
娶了个重庆太太，在渝定居3年，7年前曾来过一次重庆。
“重庆越来越大，我要赶紧买一辆福特汽车。”
汽博中心 李世东 23岁 重庆凯迪拉克 销售中心内训师
“重庆越来越大，我要赶紧买一辆福特汽车。”
汽车专业毕业，重庆唯一一个考取凯迪拉克某资格认证的销售员，有金牌徽章，可在全国任何一家凯迪拉克店免试工作。已婚，月销汽车9台左右。
“对大环境的前景看得并不太重。我喜欢重庆，想要在重庆发展。但薄王事件后，重庆在国外变得有名了，重庆成了我在英国同学圈里的标签，他们叫我重庆小子。”
解放碑 程俊杰 26岁 去年从英国毕业回国
“对大环境的前景看得并不太重。我喜欢重庆，想要在重庆发展。但薄王事件后，重庆在国外变得有名了，重庆成了我在英国同学圈里的标签，他们叫我重庆小子。”
学的管理专业，将到父母所在的公司工作。打算一两年内和交往7年、同为英国留学生的女友结婚。想回家是因为在国外太寂寞，重庆生活丰富，朋友很多。
“我非常喜欢重庆这座城市，相信重庆会越来越好。”
重庆邮电大学 项蕾 24岁 通信与信息系统研三学生
“我非常喜欢重庆这座城市，相信重庆会越来越好。”
地道的重庆人，从来没有离开过校园的她，已经与中国联通重庆公司签约，对即将开始的工作充满了期待。希望未来的工作能让自己的生活变得更加丰富。
“十八梯的老房子要拆了，希望能尽快找到新工作，稳定下来。”
十八梯 刘波 37岁 来自重庆 某县的务工者
“十八梯的老房子要拆了，希望能尽快找到新工作，稳定下来。”
在餐馆端过盘子，当过棒棒，在十八梯住了2年，知道这片地方就要拆迁，心里很焦虑，自己目前还没有明确的去向。
注：本文详见2013年第5期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。欢迎来天猫店（http://chinaentrepreneur.tmall.com/ ）订阅《中国企业家》杂志，2013年全年征订，8折优惠中。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|