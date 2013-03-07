“从前有坐山，山里有座城，城里没有神，住了一群重庆人……”

2012年的风风雨雨，让世界记住了中国这座西南大城。不管在哪，重庆人被问及最多的就是：“这件事你怎么看？”“你的感觉如何？”

我们也怀着同样的好奇，派出了本刊的摄影师，在街头随机采访拍摄，从生活优渥的“海归”，到进城务工的农民，从定居重庆的外国人，到从小在重庆长大的学生妹。他们的三言两语，其实已捧给我们一个具体又真实的重庆，以及她的未来。

对百姓而言，庙堂似乎高远又事不关己，但这些影像中，在他们安身立命的方寸江湖中，在每张平凡面孔下，一叶知秋，我们或能窥见这城市隐隐的脉动。

摄影_邓攀 文_黄小小 编辑_高畅

“我的愿望是赚更多的钱，身体健康，舞越跳越好。”

重庆大礼堂 雷田芳 58岁 朝天门批发市场 商贩

“我的愿望是赚更多的钱，身体健康，舞越跳越好。”

家住渝中区棉花街，两年多来每天到大礼堂跳舞，她觉得大礼堂是整个渝中区跳舞最好的地方。

“这几年重庆路修得太快了，不是老师傅，新路都找不到了。”

七星岗通远门 刘开华 50岁 出租车司机

“这几年重庆路修得太快了，不是老师傅，新路都找不到了。”

开出租车10年了，和另一个搭档轮班跑车，每天工作十小时后都要回到七星岗交车。对于重庆近几年的变化，他感慨城市漂亮了，路况也更复杂了。

“在城里辛苦点没关系，希望新年能回家和全家人团聚。”

朝天门码头 张如全 48岁 农民工

“在城里辛苦点没关系，希望新年能回家和全家人团聚。”

重庆市巴南区南泉镇人，种过地，当过棒棒，目前是某机关单位的合同工，月收入约2000元。有两个儿子，大儿子已经工作，小儿子还在读书。

“我觉得重庆变化非常巨大，从我家望出去，这3年修的超高楼都有5座。”

南坪商圈 Paul David Gaffrey 英国人 41岁 新东方外籍教师

“我觉得重庆变化非常巨大，从我家望出去，这3年修的超高楼都有5座。”

娶了个重庆太太，在渝定居3年，7年前曾来过一次重庆。

“重庆越来越大，我要赶紧买一辆福特汽车。”

汽博中心 李世东 23岁 重庆凯迪拉克 销售中心内训师

“重庆越来越大，我要赶紧买一辆福特汽车。”

汽车专业毕业，重庆唯一一个考取凯迪拉克某资格认证的销售员，有金牌徽章，可在全国任何一家凯迪拉克店免试工作。已婚，月销汽车9台左右。

“对大环境的前景看得并不太重。我喜欢重庆，想要在重庆发展。但薄王事件后，重庆在国外变得有名了，重庆成了我在英国同学圈里的标签，他们叫我重庆小子。”

解放碑 程俊杰 26岁 去年从英国毕业回国

“对大环境的前景看得并不太重。我喜欢重庆，想要在重庆发展。但薄王事件后，重庆在国外变得有名了，重庆成了我在英国同学圈里的标签，他们叫我重庆小子。”

学的管理专业，将到父母所在的公司工作。打算一两年内和交往7年、同为英国留学生的女友结婚。想回家是因为在国外太寂寞，重庆生活丰富，朋友很多。

“我非常喜欢重庆这座城市，相信重庆会越来越好。”

重庆邮电大学 项蕾 24岁 通信与信息系统研三学生

“我非常喜欢重庆这座城市，相信重庆会越来越好。”

地道的重庆人，从来没有离开过校园的她，已经与中国联通重庆公司签约，对即将开始的工作充满了期待。希望未来的工作能让自己的生活变得更加丰富。

“十八梯的老房子要拆了，希望能尽快找到新工作，稳定下来。”

十八梯 刘波 37岁 来自重庆 某县的务工者

“十八梯的老房子要拆了，希望能尽快找到新工作，稳定下来。”

在餐馆端过盘子，当过棒棒，在十八梯住了2年，知道这片地方就要拆迁，心里很焦虑，自己目前还没有明确的去向。