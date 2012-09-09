【观点】史玉柱：国际投行联手做空民生不太成功

巨人网络董事长兼CEO史玉柱

国际投行联手做空流程：1、物色板块和股票；2、巨量融券(借股) ；3、悄悄卖掉一半股票；4、发布行业和该股的看空报告，制造谣言；5、制造利空事件，比如超低价大宗交易等；6、手里剩余股票突然砸向市场，使股票暴跌，制造恐怖气氛，逼散户割肉；7、暴跌后，大肆买入割肉股票；8、归还所借股票。这次做空民生H和A不太成功。