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【观点】史玉柱：国际投行联手做空民生不太成功

2012-09-09 10:48 作者：史玉柱来源：中国企业家网 评论(1)T|T

巨人网络董事长兼CEO史玉柱

国际投行联手做空流程：1、物色板块和股票；2、巨量融券(借股) ；3、悄悄卖掉一半股票；4、发布行业和该股的看空报告，制造谣言；5、制造利空事件，比如超低价大宗交易等；6、手里剩余股票突然砸向市场，使股票暴跌，制造恐怖气氛，逼散户割肉；7、暴跌后，大肆买入割肉股票；8、归还所借股票。这次做空民生H和A不太成功。

——民生银行A、H股近日均遭“空袭”，史玉柱再度增持力挺民生，并在微博透露国际投行联手做空流程，认为这次做空民生H和A不太成功。

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