【锐语录】马云：为别人活与为自己活

马云（图片来源：中国企业家网）

三十岁要为别人承担责任，你必须任何事都勤勤恳恳、努努力力去干，去挑战。四十岁必须明白你自己做得最强最好的是什么，你做到最强最好以后，你才知道我能够最强最好的为别人服务。五十岁要明白你的希望是在于未来，要花更多的时间去发现、寻找、培养年轻人。到六十岁的时候，你一定要记得，哪些地方你没去过，哪些饭馆没坐过，你得去坐坐。

每个人都要明白，有时候都为了别人的目的，是为了自己。因为你前面三十岁的努力、四十岁的努力、五十岁的努力，是可以让你到六十岁的时候，可以安心的说，我终于可以为自己干点事儿。