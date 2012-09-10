【锐语录】包凡：金融业将进入“哺乳动物”时代

包凡（图片来源：中国企业家网）

在金融业，下一步的“物种”跟现在的“物种”是不一样的。高盛、摩根，这是上一代的，我叫它是“恐龙”， 下一代可能进入了“哺乳动物”的时代。“哺乳动物”时代在食物链最顶级的肯定不是霸王龙，肯定是老虎狮子这样的。