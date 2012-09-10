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【锐语录】包凡：金融业将进入“哺乳动物”时代

2012-09-10 15:57 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

包凡（图片来源：中国企业家网）

在金融业，下一步的“物种”跟现在的“物种”是不一样的。高盛、摩根，这是上一代的，我叫它是“恐龙”， 下一代可能进入了“哺乳动物”的时代。“哺乳动物”时代在食物链最顶级的肯定不是霸王龙，肯定是老虎狮子这样的。

——近日，华兴资本董事长包凡接受FT中文网专访，在谈及“后危机时代金融业生态变化”时作此比喻

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