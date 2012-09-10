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【锐语录】冯仑：企业要找来钱必须确保的三个问题

2012-09-10 16:10 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

万通控股董事长冯仑

1、保证看住钱，不会被剥夺；2、能挣钱；3、有风险的时候随时可以走。钱很聪明，钱心跟着人心走。钱本身不说 话，揣着钱的人在说话；钱没有判断力，它后面的人是精明的。有钱的人往往是久经博弈，在博弈过程中积累经验、智慧，使他变得非常敏感。

                                                ——选自万通控股董事长冯仑的著作《野蛮生长》

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