【锐语录】冯仑：企业要找来钱必须确保的三个问题

万通控股董事长冯仑

1、保证看住钱，不会被剥夺；2、能挣钱；3、有风险的时候随时可以走。钱很聪明，钱心跟着人心走。钱本身不说 话，揣着钱的人在说话；钱没有判断力，它后面的人是精明的。有钱的人往往是久经博弈，在博弈过程中积累经验、智慧，使他变得非常敏感。

——选自万通控股董事长冯仑的著作《野蛮生长》