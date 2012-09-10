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【锐语录】李东生：做企业就像跑马拉松

2012-09-10 17:03 作者：李东生来源：中国企业家网 评论(1)T|T

TCL集团股份有限公司董事长兼总裁李东生（配图：中国企业家网）

做企业就像跑马拉松，不计后果急功近利会增加不必要的风险，拖拖拉拉没有效率则会错失良机。因此，脑海中同时保留风险意识和危机意识，对于经营企业帮助比较大。

——9月9日，TCL集团股份有限公司董事长、CEO李东生微博如是说。

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