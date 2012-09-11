爱国者冯军：中国企业家习惯互相残杀

在2012年夏季达沃斯论坛现场，爱国者数码科技公司董事长冯军接受网易财经专访，他表示中国企业家一直以来习惯了互相“残杀”，导致内耗严重。由此，他在2011年6月份联合国内10余位企业家发起建立了爱国者国家化联盟，意在联合国内优势企业合作，为这些企业搭建国家会资源对接平台。

“我们是极大借鉴奥运会的模式与全球友好的国家及城市合作。”冯军表示，前期，此联盟目前是协以在各国建立办事处的形式为中国企业走向国际市场搭建平台。

近日，冯军亦加入了由李开复发起的抵制香橼做空机构，他透露，他认为香橼像啄木鸟一样寻找中国企业的“害虫”，但是，他们已经完成超过了度，已经危及到一些优秀企业的安全。（刘利平）

以下是专访文字实录



网易财经：您想谈谈爱国者国际化联盟这个事是吗？

冯军：对。

网易财经：冯总您好，首先跟我们网易的网友打声招呼吧。

冯军：大家好，各位网友大家好。

网易财经：是这样的，我们观察到去年六月份您发起了一个爱国者国际化联盟，能不能首先谈一下发起这样一个联盟当初的想法是什么？

冯军：其实挺简单的，当时最早一直想自己国际化，后来发现单打独斗太累了，太辛苦了，风险太大，后来就跟好朋友，不同行业的好朋友大家一起聊天，大家说挺好，后来我们干脆就学国际奥委会的组织模式完全复制过来，奥运会是干体育的，我们就干品牌，把中国品牌的奥运会，然后用这个爱国者国际化联盟的方式，每个行业就一家，这样大家来讲中国人别内耗，因为我们发现可能走出去最难的，最大的敌人是自己，当岳飞不成功，后边的秦桧会笑话他，当岳飞一成功更惨，后边会杀出几十个秦桧后边打冷枪，对于把岳飞干掉，所以中国人现在最大的敌人是自己，而国际化又不得不国际化，你不国际化早晚得被国际化，所以现在来讲的话，我们用异业联盟的方式互相帮助，互相支持，所以格力空调啊，汇源果汁啊，皇鸣太阳能啊，不同领域的人大家一起抱团，然后在海外去发展，闯中国品牌，我觉得这个事情来讲的话，不单单是企业家的事，其实需要人才，我们大量的需要人才，其实跟老百姓，跟包括网民朋友们关系很大，如果说这个机遇来讲的话，真的如果你能重视去抓住这个机会的话，其实既能为中国的品牌走向世界做出贡献，同时也是自己创业的一个好机会。

就像1997年，1999年干互联网一样，那时候网易根本就没人在乎，那时候干互联网，大家虽然知道是个大趋势，但是互联网真的没有大公司干，特邪门，所以当时都是网易、腾讯啊、百度啊、搜狐啊都是中小公司，但是恰恰是这些中小公司反而抓住了机会，里面也出现了大量的人才，那时候沾互联网的大部分也不太懂，但是谁去沾了今天全成了成功人士了，所以国际化来讲的话，其实是中国大量人才走向世界的机会，也能拉动国内的经济，其实帮助了别人就是帮助自己，所以在这方面来讲，我认为机会真的非常之大，所以有点像当年1992年我创业的时候那种感觉，隐隐约约我是学土木系的，我觉得这个IT不得了，我觉得这个IT将来会改变世界的，所以我就毅然决然的进了IT，结果很幸运，这个IT产业发展太快了，女怕嫁错郎，男怕入错行，只有入对行了，既为社会做了贡献，也是自己发展的机会。

1997年、1999年那时候来讲，互联网热发现全部都是年轻人，大公司，像海尔、长虹，居然互联网都没沾，邪了门儿了，真的邪了门儿了，谁都知道互联网是趋势，可是他们就是不碰，而把机会就给了小萝卜头们，给了我们这些包括我也是成功转型，做互联网设备，去做互联网的数码产品，所以才有了今天，而现在的国际化来讲的话已经迫在眉睫，现在你不国际化，现在世界500强都来了，而且已经从大城市开始往小城市走了，所以中国品牌来讲可能2012年年底，可能会面临着腥风血雨，所以中国人来讲的话，如果我们再被动的被国际化，太窝囊了，中华民族已经200多年了，被国际化，不管是人家英法联军来了，还是八国联军来了，最后把咱们收拾得一塌糊涂，而中国人就不知道抱团走出去，所以直到1979年小平爷爷引进了桥牌，中国才开始产生了天翻地覆的变化，感谢这些跨国企业进入中国，帮助中国的建设，帮助中国培养了人才，培养了技术，但是现在到了2012，奥运会之后的第四年，如果不去把奥运的模式学过来，中国人就白办了一场奥运，真的。

而且萨马兰奇预言，所有的国家都是在奥运会之后的第四年才开始醒过来的，因为只有失去才知道珍惜，除了希腊，希腊是永远不知道珍惜，因为它永远，它认为奥运是他们家的，它不会失去，而不管是日本、是在1964年的东京奥运会之后的第四年1968年日本民族开始觉醒，开始走向世界，还是1988年汉城奥运会之后的第四年，1992年以三星，还有包括你像望京小区，北京的望京小区好家伙，五万韩国人，不管是大型企业、中型企业、还是中小企业，乌央乌央一起抱团到了中国，又安全又成本低，最后赚足了中国的钱，让整个日本，让整个韩国民族崛起，还赢得了中国市场，何乐而不为？所以中国人也该学学奥运了，但是不用武力，咱们应该用奥运的模式，去为友好的国家创造价值，创造就业，同时自然而然给中国的大量的创业者提供了机遇，何乐而不为。

网易财经：您刚才谈到的就是国际化这个联盟，它具体有没有一个门槛，或者说有哪些企业可以加入？行业与行业之间有没有？

冯军：我们是两个组织，我们是学奥运两个组织，一个是叫爱国者国际化联盟，这个都是行业前三名才可以加入的，这个门槛比较高，像格力、像汇源果汁，也有一些细分市场的，比如说丽江的天宇集团（音），那它做文化旅游做最好的，还有四川的吉祥纱丝业，他们现在来讲都是属于行业的前三名的，可以加入，这叫联盟。但是对于中小企业，包括你我这些中小企业怎么办呢？中小企业来讲的话，我们成立了爱国者学习俱乐部，这些学习俱乐部来讲的话是中小企业都可以加入，成本很低，这样的话可以向那些大企业学习，通过这些大的企业他们的经验和教训，就别让这些中小企业再吃亏了，但是中小企业有它的优势，它船小好掉头，它碰见冰山的话，小船直接就绕过去了，不像铁达尼号碰见了一个大的冰山就往上撞，绕都绕不开，所以其实中小企业和大型企业来讲，之间是互补的，所以在国际化方面来讲，既是大企业的机会，其实更是中小企业的机会，当然了作为人才来讲，你可以做选择，你可以去选择加入格力，加入汇源果汁，加入中国的优秀的民族品牌一起抱团走向世界，也可以现在来讲的话，加入一些中小企业，靠中国人的智慧，中国人的灵活，最重要的是我们派到英国的这个送去中国的500个中国企业，可能是联盟的优选，但是联盟如果说我现在忙不过来不去，俱乐部的就可以补位，就给中小企业一个跟大企业一起在海外创业的一个平台，而且海外非常欢迎，因为咱是奥运模式，所以老外渴望着咱们这些人只要遵守法律，遵守道德，在当地来讲的话我们就会创造就业，依法纳税，也去拉动它的经济，所以这是一个共赢的局面。

最逗的是这500家企业可能有200多家是大型的行业前三名的企业，还有200多家是中小企业，但是他们之间在一起没有矛盾，每个行业只准一家，不准中国人内耗，中国人最大的敌人是我们自己的内耗，不是这个大战就是那个大战，所以原来行业协会试图让大家抱团走出去，但是后来不成功，主要是同行是冤家，在里面使劲掐架，中国人现在卖什么，什么东西就不值钱，中国人去买什么，什么东西就狂涨价，所以中国人最可怜了，这个世界上最辛苦的一个民族，最智慧的一个民族，然而人均GDP却不到发达国家的十分之一，为什么？其中有相当多的因素是自己内耗掉的，整天中国人杀中国人，中国人打内战全是高手，而实际上来讲我们可以通过学奥运，不用去战争，而是用和谐的方法，寻找合作伙伴，奥运之所以成功，就是每个行业只有一家，所以包括奥运的电视台每个国家只有一家，奥运的赞助商手机就一家，信用卡就一家，全都是一家，这Made in China完全相反，中国人是要想所有人都富起来，要想所有人都走出去，反而谁都走不出去，我们也倒过来想，就像邓小平当年大胆的说出让一部分人先富起来一样，现在来讲的话，中国企业要想走出去的话，也应该是我们聚焦要帮助一些优秀的中国品牌，不犯法的，不去违反道德的，严格遵守信誉的一些品牌，不管是大品牌还是中型品牌，给他们走出去，保护的机会，让岳飞走出去成功之后，免遭秦桧的侵害，秦桧要想杀上来，有499家岳飞的哥们儿会保护岳飞别受这些秦桧的干扰，这样中国人抱团，就能改变我们的命运，否则老有人家说一个中国人是条龙，三个中国人是条虫，我相信是一个中华儿女听了这句话都不舒服，但是有什么办法呢？办法很简单，学奥运，也可以学学达沃斯都行。

达沃斯其实也是从奥运里面吸取了一些养分，包括（10：18英）现在很成功，就是（10：20英），就是原来那个奥运，国际奥委会的人，然后施瓦布先生很聪明，他把他请过来，用奥运的模式帮助达沃斯现在走进中国，走向世界。

网易财经：类似于资源共享，凝聚力量，把一个民族的企业团结起来。

冯军：没那么虚，你这么说，一虚的话网民该受不了了，说你这个说的净是套话，不，特实在，特简单，就是一个行业就一家，其实特简单的一件事，中国人就是没想通这个道理。

网易财经：具体共享的东西是什么？

冯军：你想想人气经济嘛，其实中国人不知道，人气是有经济的，我们这些中国的企业，不同行业的好企业不去违法，严格遵守，能够改变中国形象的这些中国品牌，不管大品牌小品牌，我们一起500个人抱团一起走向当地，当地的房地产商乐疯了，这500个企业过去，把它的人气全给拉升了，所以给了我们很多优惠的条件，明白吗？这样的话中国的企业来讲在最初的风险就度过了。