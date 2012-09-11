【锐语录】董明珠：以权谋私，格杀勿论

格力集团董事长董明珠（图片来源：中国企业家网）
有的干部权力太大，利用公家的权力为私人谋利，这在公司当中自然形成很坏的影响。在这个问题上，我们要求非常严格，发现一个杀一个，格杀勿论，绝不手软。
——“格力女王”董明珠针对的是拥有权力的干部队伍，提出“公平公正、公开透明、公私分明”的12字管理方针。她认为“容易犯错误的往往是手上有权力的人，而不是工人。”
权力过大确实容易犯错误，但容易犯错误不代表就一定会犯错误。你的头脑要时刻保持清醒，任何时候决策，你要考虑你背后的股民利益、员工利益，这些东西如果能够随时随地记住，就不会作错误的决策。
——董明珠说，她每天都在反思，头脑很清醒。
（据中国经济周刊《格力女王：大权独揽的“董时代”》）
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