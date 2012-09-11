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【锐语录】任志强：人生的得失“经纬网”

2012-09-11 11:02 来源：中国企业家网 评论(2)T|T

任志强（图片来源：中国企业家网）

人的一生是由得失的经纬所编织，每个人都在得失中长大。每个人都在得到什么的同时失去什么，在失去什么的同时得到什么。很多时候，失实为得，得却是失，正所谓：塞翁失马，焉知非福。

——摘自华远地产董事长任志强9月11日微博

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