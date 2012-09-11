张维迎：改革的核心问题在于如何维持改革

【中国企业家网】在夏季达沃斯，张维迎教授在接受凤凰财经的采访时，提到中国的改革时，提到：改革的核心问题在于如何维持改革。从历史上看，过去的三十年一直都在提改革，但是最大的问题恰恰是在这种体制下，没有办法有大的改动，这样的改革是不可持续的。在这样的改革背景下，改革就不能够靠政府，而是靠企业家精英阶层去推动。需要每个人都对未来有信心，有安全感，有公平的机会，才能够真正意义上的推动一个可持续的改革。

图为沙龙主持人曾瀞漪与著名经济学家张维迎教授(图片来源：凤凰财经)

中国市场派经济学界代表人物张维迎10日 称：金融现在在中国的特权不是权利，只有关系人才能做。张维迎是在《2012凤凰财经“财知道在达沃斯” 沙龙》发表了此观点。

在回答一位专程从西安坐飞机赶来的从事小额信贷的老板的问题时，张维迎称，金融现在在中国的特权不是权利，只有关系人才能做。他认为，金融是中国下一步增长的很大障碍，金融改革的核心在给民众金融的自由。

张维迎在发言中进一步分析称，首先得有一个好的融资平台，企业家才能够有很好的发挥。他认为，改革要形成一个共同的金融基础，而在目前，我国的金融机构太过单一。 张维迎说，首先得有一个好的融资平台，企业家才能够有很好的发挥。改革要形成一个共同的金融基础，而在目前，我国的金融机构太过单一。

若不干改革 增长只能吻一次

谈及沙龙的主题“吻增长还是干改革”，张维迎旗帜鲜明的支持干改革。张维迎说，只有改革才能使得体制重新拥有持续的发展，从而推进整个社会的发展。张维迎进一步指出，改革才是未来增长的潜力，如果只是依靠政府刺激来促进经济发展，那么不管是“吻”还是“稳”，增长只能实现一次。

政府花每分钱都是我们交的税 改革取决于百姓

张维迎在会上谈及改革的动力时说，下一步改革能不能成功也许取决于老百姓，不是领导人。我们过去花的每一分钱都是政府给我们的，现在政府花的每一分钱都是我们交的税，这个潜移默化的观念我觉得非常非常的重要，因为任何领导人不可能长期违背普通民众的意愿。

改革核心在于持续 不能靠政府得靠精英阶层

在回答观众关于如何改革的问题时，张维迎称，改革的核心问题在于如何维持改革。他说，从历史上看，过去的三十年一直都在提改革，但是最大的问题恰恰是在这种体制下，没有办法有大的改动，这样的改革是不可持续的。

张维迎进一步分析，在这样的改革背景下，改革就不能够靠政府，而是靠企业家精英阶层去推动。张维迎说，需要每个人都对未来有信心，有安全感，有公平的机会，才能够真正意义上的推动一个可持续的改革。

张维迎教授的演讲引起了现场100多位观众经久不息的掌声。