王巍：中国的改革空间是无穷的

【中国企业家网】编者按：在下架达沃斯，中国金融博物馆理事长王巍谈到体制改革，他表示：我认为只要中央政府不犯低级错误，我觉得还有很长的阶段。体制改革力度仍然巨大，你站在纽约、东京在那举目一望，都是民间的大厦，你到中国来看，全是政府的资产，所以中国的改革空间是无穷的。

图为 中国金融博物馆理 事长王巍。(图片来源：凤凰财经)

曾瀞漪：我觉得稳增长应该是亲吻的吻。这两天的股市超过2100点，如果没有增长这2100点是很快会滑落的，所以希望增长是存在的，能持续下去。

王巍：谢谢！无论支持改革反对改革都有共识，只是到底怎么改革？前2位说最好通过在第一线股市改革，他们2位是比较强烈的忧患意识，我来说很多年现在已经是逐渐的渐行渐远，我看到增长的第一个想到的是中国历史应该是30年高峰中，一次是1860年到1895年之间，叫“同光中兴”，那时增长超过10%，由于这次改革太好，于是强化了当时属于中央以为的战无胜，于是跟日本打。第二次辛亥革命之后，这次大概20年，这次改革应该建立了第一批整个的民族，包括浙江，这是中国现代工业的进程，当时国力不错，然后国民政府加速弃权。

现在30年改革出来了，第一我觉得中国人牛了，是不是第一了，打遍打下，内部感觉你们整天喊改革，哪个人都认为自己是专家，今天的领导人哪个认为比你们多？这个状态下才出现了今天的社会思维完全是大文化，他那边也很痛心记仇。这个我感觉第一中国正在走向全球化，这个时代已经是重大进步了，由于这样的情况我们有更多的机会、方式、角度观察，所以我会更多的观察个别人的身边，凤凰网在这里主持我很欣慰，第一是观察。

第二我们吃了全球化，慢慢历史长来说一瞬间，所以快、慢无所谓，不差10年、20年，200年中国跟美国也差不多，从这个角度来说中国刚刚进入全球化10年，才尝到甜头。人家这么高，我们这么低，我认为只要中央政府不犯低级错误，我觉得还有很长的阶段。体制改革力度仍然巨大，你站在纽约、东京在那举目一望，都是民间的大厦，你到中国来看，全是政府的资产。所以中国的改革空间是无穷的，这是看静止资产。你再看软形资产，如果继续约束我们是半身不遂的搞改革，我觉得中国经济是积极乐观的改革主义者，所以我觉得我能看到中国未来大有希望。