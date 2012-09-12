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【锐语录】周鸿祎：向毛主席和马主席保证不推IM产品

2012-09-12 10:46 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

奇虎360董事长周鸿祎（配图：中国企业家网）

我向毛主席和马主席(马化腾)保证，不会推及时通讯产品，请小马放心。

——2012中国互联网大会上，奇虎360董事长周鸿祎在参与对话环节时称，向毛主席和马主席保证：360不会推出即时通讯(IM)产品。

周鸿祎还坦言，在无线互联网已是大势所趋的背景下，“如果再做传统PC上的IM，我没有这个能力”。

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