【锐语录】周鸿祎：向毛主席和马主席保证不推IM产品

奇虎360董事长周鸿祎（配图：中国企业家网）

我向毛主席和马主席(马化腾)保证，不会推及时通讯产品，请小马放心。

——2012中国互联网大会上，奇虎360董事长周鸿祎在参与对话环节时称，向毛主席和马主席保证：360不会推出即时通讯(IM)产品。