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【锐语录】文一波 ：用三流人才做二流企业打败一流企业

2012-09-12 11:15 来源：中国企业家网 评论(0)T|T

桑德集团董事长文一波

如果在实业企业全部雇用一流人才，个性思想冲突明显。用三流人才做二流企业，然后打败一流企业。创业时，清华嫡系的公司有三家，员工全是一流人才，结果数年后都没了。用人的标准，价值观认同还是第一位的。

                                  ——桑德集团董事长文一波

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