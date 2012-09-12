【锐语录】潘石屹：无商不奸的年代已经过去

潘石屹（资料图）

无奸不商，不管是普通消费者还是老板，都是绝对不容许的事情。

我在外面转了几个月的时间，现在中国的上市公司在华尔街的名声是非常糟糕的，就是因为耍这些小聪明，使好多在华尔街为中国公司做服务的基本上都没有工作了。我觉得年轻人所有的错都可以犯，所有的事情都可以做得不好，但千万不能骗。

无商不奸的年代已经过去了，心里一定要有一个底线，要有原则，不能有一丝一毫的欺骗。有了一丝一毫的欺骗，做过的所有努力都是零。