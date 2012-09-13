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【锐语录】任志强：六项微修炼提升核心竞争力

2012-09-13 11:00 作者：任志强来源：中国企业家网 评论(3)T|T

知名地产商任志强（配图：中国企业家网）

从一辈子看，人的核心竞争力有时超过一半是来自重要而不紧急的事情，这些分别是：1、读书，特别是读那些非实用性的书。2、锻炼身体。3、与智者交朋友。4、听音乐会、看电影戏剧等艺术活动。5、潜心一到两项业余爱好。6、广交朋友并为他们做事情。这些看起来都不是最最紧急的活动，是它们打造了你的生活品质。

——9月13日，知名地产商任志强在微博如是说。

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