【锐语录】松下幸之助：管理者在决策上要少说不

松下幸之助

“我每天批准的他人的决定，实际上只有40%的决策是我真正认同的。你不能对任何事都说不，对于那些你认为还算是过得去的计划，大可在实行过程中指导他们。我想一个领导人有时应该接受他不太喜欢的事，因为任何人都不喜欢被否定。

——松下幸之助