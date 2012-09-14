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【锐语录】王利芬 ：没文凭的比有文凭的创业者容易成功

2012-09-14 11:06 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

北京优视米网络科技有限公司的创始人、CEO王利芬

理工科出身的创业者较文科容易成功，学理学工都认死理，不容易被不靠谱的事忽悠；没有大学文凭的比有大学以上文凭的创业容易成功，没文凭的重常识直觉和经验，有文凭的常常在所谓的观念和逻辑上绕圈子。

                            ——北京优视米网络科技有限公司的创始人、CEO王利芬

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