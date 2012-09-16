【观点】董藩：借给美国的钱再次大贬值

北京师范大学房地产研究中心主任董藩

美联储推出新一轮量化宽松项目（QE3）：每月购买400亿美元抵押贷款担保债券，并视情况决定额外采购额度，维持0%-0.25%基准利率水平至少到 2015年中期。这将加剧大宗商品价格上涨，美元将继续贬值，致使人民币升值，全球通胀压力加剧，中国的出口面临新挑战。更重要的是我们借给美国的钱又大大贬值了。