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【观点】董藩：借给美国的钱再次大贬值

2012-09-16 09:38 来源：中国企业家网 评论(1)T|T

北京师范大学房地产研究中心主任董藩

美联储推出新一轮量化宽松项目（QE3）：每月购买400亿美元抵押贷款担保债券，并视情况决定额外采购额度，维持0%-0.25%基准利率水平至少到 2015年中期。这将加剧大宗商品价格上涨，美元将继续贬值，致使人民币升值，全球通胀压力加剧，中国的出口面临新挑战。更重要的是我们借给美国的钱又大大贬值了。

——北京师范大学管理学院教授、北京师范大学房地产研究中心主任董藩针对美联储推出新一轮量化宽松项目（QE3）在微薄如是说。

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