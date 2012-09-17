【锐语录】郭广昌：“极端地”反对极端主义

复星集团董事长郭广昌

我的人生哲学就是平衡，就是不极端，就是愉悦的生活方式。我唯一的极端就是反对所有的极端主义。中国的民主进程也好，市场经济的成熟也好，都是一个过程，关键是正确方向不能变，一定会越来越好的。我们要有大国心态，要淡定从容。

——复星集团董事长郭广昌